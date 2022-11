“Cuando quieras”: Boxeador argentino respaldó a Messi y “se le paró” a Canelo Álvarez

Archivado en: • •

La victoria de la selección de Argentina contra México en el Mundial de Qatar generó opiniones divididas entre los aficionados en redes sociales, pues salieron a la luz no solo los memes del encuentro sino también el momento en que algunos asistentes se fueron a los golpes en el estadio de Lusail.

Sin embargo, la polémica creció luego de que se hiciera viral un video en el que los jugadores de la ‘albiceleste’ les habrían faltado el respeto a los mexicanos, al patear su camiseta. El video llegó a las manos del boxeador profesional, Canelo Álvarez, quien no tardó en pronunciarse.

Polémica por la camiseta mexicana

“Desde que esté la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas que fue o no fue”, trinó el boxeador y agregó que el jugador había cometido una falta grave. “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, escribió.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Pero, Álvarez causó revuelo con un trino amenazante que habría estado dirigido para Messi y que al poco tiempo eliminó: “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”.

Ante los polémicos trinos varios internautas y personalidades del mundo del deporte se pronunciaron para apoyar al jugador argentino. Entre ellos Sergio ‘Kun’ Agüero quien le explicó que luego de un encuentro las camisetas están en el suelo, pero su respuesta no fue del agrado del boxeador quien lo acusó de ser hipócrita.

¿Un encuentro en el ring?

Asimismo, el boxeador argentino Ezequiel Matthysse compartió un video en el que salió en defensa de Messi y retó a Álvarez a encontrarse en un ring de boxeo en caso de que quisiera resolverlo a los golpes.

“Cuando quiera raun en Las Vegas”, escribió Matthysse y dejó claro su completo respaldo al delantero del Paris Saint-Germain.

“¿Qué onda, Canelo? Canelón ¿Qué onda con Messi? Mirá que acá si alguien se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Eh, ojo perro, no sé si me escuchaste, pero si uno salta, va saltando en bandeja”, sostuvo.

Finalmente reafirmó que no tuviera inconvenientes con el futbolista: “Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no, eh. Ojo”, puntualizó el boxeador.