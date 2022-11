La amenaza de Canelo Álvarez a Lionel Messi; el Kun Agüero respondió

Archivado en: •

El triunfo de Argentina a México por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 ha dejado muchas reacciones. Por un lado, toda la felicidad de los argentinos y la tristeza de los mexicanos.

Luego del partido, se volvió viral un video en el que los jugadores de Argentina estaban celebrando en el camerino. Sin embargo, muchas personas se fijaron en un detalle sobre Lionel Messi.

En un principio, mientras todos estaban cantando, Leo está sentado y se empieza a quitar los guayos. Luego de eso, hace un movimiento con sus pies, pero se ve que mueve una camiseta que estaba en el piso.

Esta camiseta era de México y eso causó la furia de muchos mexicanos, quienes aseguraron que era una falta de respeto. En ese mismo video, también se ve que después Lionel está saltando y pisando la camiseta.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

A una de las personas que le molestó este hecho fue al boxeador profesional Canelo Álvarez, quien reaccionó a las imágenes.

El boxeador se mostró bastante molesto y desde ese momento no ha parado de trinar sobre Lionel Messi. Aseguró que, el 10 de Argentina había hecho una “mamada” y que debía respetar.

«¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, escribió.

Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto Déjense de pendejadas de que fue o no fue. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Luego de eso, escribió una amenaza, “que le pida a Dios que no me lo encuentre”. Pero, estos no son los únicos trinos que ha hecho, en sus redes ha dejado ver su molestia y ha respondido a algunos de sus seguidores.

Muchas personas le escribieron que se calmara, pues era probable que Messi no se hubiese dado cuenta de que la camiseta estaba en el piso. Sin embargo, él siguió firme en sus comentarios y dijo que era un insulto.

“Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto Déjense de pendejadas de que fue o no fue”, escribió.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Kun Agüero respondió

Uno de los jugadores que respondió ante los trinos de Canelo, fue el Kun Agüero, quien es amigo de Lionel Messi. Aseguró que, las camisetas después de un partido de fútbol siempre están en el piso.

“Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, escribió.