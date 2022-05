Archivado en: • •

Este miércoles, mientras se jugaba la semifinal de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. Los equipos jugaron un emocionante partido que despertó todo tipo de emociones. La hazaña del equipo Merengue, al remontar el 0-1 con goles de Rodrygo, no fue lo único que dejó el encuentro pues el Kun Agüero soltó una palabrota que no pasó desapercibida.

El exfutbolista se encontraba comentando en vivo el partido de su exequipo, por el cual tiene un cariño. En un momento de la transmisión se unió a Carlos Tévez, quien también pasó por el equipo inglés. Como era de esperarse, Kun tenía preferencias por el City y esperaba que pasara a la final para ir a verlo a Paris.

Sin embargo, el resultado del partido en el Bernabéu lo desmotivó. «Así como está el resultado no voy a París boludo. ¿Qué voy a ver? ¿El Real Madrid y el Liverpool? ¡Me chupan la pi$%», expresó Agüero en plena transmisión en vivo.

Inmediatamente se dio cuenta de su error y que miles de personas lo estaban viendo, por lo que pidió perdón. «Se me fue todo… perdón. Mala mía. La concha de la lora. Me olvidé que estoy en streaming boludo… pensé que estaba hablando con vos (Tévez)», expresó mientras su excompañero de la Selección Argentina solo reía. «Es que me pasa eso», agregó.

El incomodo momento quedó grabado y fue difundido en redes sociales.

El Real Madrid de Carlos Ancelotti ganó en casa 3-1 con goles de Rodrygo y Benzema, dejando por fuera al Manchester City de Pep Guardiola que venía ganando la serie. Ahora el equipo español se enfrentará al Liverpool quienes liderados por Jürgen Klopp, derrotaron al Villarreal con una actuación brillante de Luis Díaz. La final será el próximo 28 de mayo en París, Francia.