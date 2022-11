Con memes, usuarios se burlan del partido de México ante Argentina

Archivado en: •

México se enfrentó a Argentina por la segunda fecha de los cuadrangulares del Mundial 2022 y perdió. La ‘albiceleste’ sigue viva en el certamen y depende de ella para pasar a la siguiente ronda.

Este enfrentamiento entre México y Argentina tenía mucha expectativa y los fanáticos lo venían calentando desde mitad de semana. Inclusive, a las afueras de un estadio hubo unos conflictos entre los hinchas.

En un video que se compartió en redes sociales, se puede ver cómo se agarraron a puños varios hinchas mexicanos y argentinos. Con ese ambiente y las dos selecciones necesitadas, se enfrentaron por la segunda fecha.

El partido no tuvo mayores oportunidades por parte de los equipos y quien solucionó todo para Argentina al final fue Lionel Messi. El argentino fue el que descifró el encuentro y marcó un golazo para ampliar el marcador ante México.

Luego de eso, llegó el gol de Enzo Fernández, quien definió al ángulo y liquido a México.

En redes no dejaron pasar por alto esta actuación de México y le hicieron todo tipo de memes.

