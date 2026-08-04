Balón de Oro 2026: ¿cuándo lo entregan? Por primera vez, la ceremonia no será en Francia

La próxima edición del Balón de Oro 2026 quedará marcada por un cambio histórico en la organización del evento. El premio que reconoce al mejor futbolista del mundo abandonará por primera vez el territorio francés para celebrar su gala en Londres, donde se conocerá al nuevo ganador el lunes 26 de octubre.

El escenario elegido será The London Palladium, uno de los teatros más reconocidos de la capital británica. La fecha tendrá además un valor simbólico, ya que coincidirá con los 70 años desde la creación del galardón por parte de France Football en 1956.

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¿Por qué cambiaron la sede del Balón de Oro?

La salida de Francia representa un hecho inédito en la trayectoria del premio. Desde su primera entrega, la ceremonia siempre había tenido como sede distintas ciudades francesas, por lo que la elección de Londres supone una nueva etapa para el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol.

La organización decidió llevar el evento a Inglaterra como homenaje a Stanley Matthews, ganador del primer Balón de Oro de la historia. El exfutbolista inglés recibió el trofeo inaugural hace siete décadas y su figura estará presente en una edición especial del premio.

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¿Quiénes serían los posibles nominados al Balón de Oro 2026?

Aunque France Football todavía no publicó los nombres oficiales de los 30 nominados, el calendario futbolístico ya ofrece pistas sobre los jugadores que llegan con mayores posibilidades. La temporada de clubes y la Copa Mundial de la FIFA 2026 formarán parte del mismo periodo de evaluación, por lo que el desempeño en el torneo internacional tendrá una relevancia clave.

Entre los aspirantes aparece Lionel Messi, quien volvió a estar en el centro de la escena tras llevar a Argentina hasta la final mundialista. El delantero busca sumar otro reconocimiento a una carrera histórica.

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También destaca Lamine Yamal, una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial gracias a su papel con el Barcelona y la selección española. Su compañero internacional Rodri mantiene fuerza en la candidatura por su influencia en el Manchester City y en el equipo nacional.

Kylian Mbappé continúa dentro del grupo de favoritos después de sus actuaciones con el Real Madrid, mientras que Harry Kane llega respaldado por una temporada de alto rendimiento ofensivo con el Bayern Múnich.

Finalemnte, Jude Bellingham vuelve a aparecer entre los nombres destacados tras otra campaña importante con el conjunto madridista. Erling Haaland completa la lista de grandes candidatos debido a sus registros goleadores con el Manchester City y su impacto como uno de los atacantes más decisivos del fútbol actual.

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