Hora y dónde ver Millonarios vs Pasto EN VIVO HOY: tercera fecha de la Liga BetPlay 2026 – 2

Millonarios y Deportivo Pasto se enfrentan este martes en El Campín en un duelo clave por la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2026, con dos realidades futbolísticas completamente opuestas sobre el césped bogotano.

El grupo dirigido por Fabián Bustos llega con la confianza renovada tras superar por Junior de Barranquilla, vigente bicampeón del fútbol colombiano, gracias a un gol de Rodrigo Contreras marcado en el último suspiro del compromiso, al minuto 90+1. Ese resultado le devolvió el aire al equipo capitalino, que en la fecha inaugural había perdido como local frente al Atlético Bucaramanga.

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Sin embargo, el buen momento reciente no borra un problema de fondo: en sus últimos diez compromisos disputados en el Nemesio Camacho El Campín, sumando torneos oficiales y encuentros amistosos, los dirigidos por Bustos solo lograron imponerse en tres ocasiones. La casa albiazul dejó de ser garantía de puntos, y esa racha ha encendido las alarmas entre la hinchada, especialmente después de la última caída ante los santandereanos.

A eso se suma un contexto institucional complicado: Millonarios atraviesa una crisis deportiva que se extiende por casi un año, marcada por dos eliminaciones tempranas en torneos anteriores. Recuperar el paso en su propio estadio resulta indispensable si el cuadro embajador aspira a meterse nuevamente entre los ocho mejores del FPC.

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Pasto busca cortar la mala racha

Por otro lado, Deportivo Pasto llega a Bogotá sin puntos en la tabla. El equipo que dirige Jonathan Risueño cayó 3-2 frente a Independiente Medellín en la jornada inicial y luego sufrió una nueva derrota, 2-1, ante Águilas Doradas jugando de local. Ese arranque contrasta con el nivel mostrado durante el semestre anterior, cuando el conjunto nariñense tuvo un rendimiento muy superior.

Una noticia alivia el panorama volcánico: su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor, torneo en el que sí ha mostrado solidez. Ahora, el reto es trasladar esa versión competitiva a la Liga y sumar su primera unidad como visitante en El Campín.

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Hora y dónde ver Millonarios vs Pasto

El compromiso entre Millonarios y Pasto está programado para este martes 4 de agosto de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.