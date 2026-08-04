¿Cuál será el precio del iPhone 18? Esto se sabe sobre el nuevo lanzamiento de Apple

Faltan pocas semanas para que se de a conocer el nuevo lanzamiento de Apple; en esta oportunidad, cientos de personas están a la expectativa de lo que será el iPhone 18, que tendría varias novedades, tanto en colores como en funciones. Sin embargo, lo que más preocupa a los fans de la marca es sobre el precio que tendría el dispositivo móvil, teniendo en cuenta que siempre suele superar un poco más de los tres millones de pesos.

Hace unas semanas, se filtró información de The Wall Street Journal en donde dieron a conocer detalles de lo que podría ser el valor de este celular tras su lanzamiento. Aunque esto podría cambiar en cualquier momento, teniendo en cuenta que no se conocen todos los detalles del precio, este sería un aproximado que lo ayudará a preparar su bolsillo.

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¿Cuánto va a valer el próximo iPhone 18?

Hay muchas teorías detrás de todo lo que será la llegada del nuevo celular, en especial relacionado con los colores, las versiones y lo que hay detrás de la llegada del iPhone 18 y iPhone 18 Pro. Por ahora, se dice que, al parecer, el valor del dispositivo sería de aproximadamente 1.399 dólares en Estados Unidos, lo que significa que serían 4.800.000, según cuál sea el valor del dólar en ese momento en Colombia.

Esto significa que tendrá un aumento considerable, teniendo en cuenta que en la actualidad hay una crisis global de componentes como memorias de almacenamiento y sistemas para las cámaras. Todo esto hace que el valor suba, así que al estimado, le podrían sumar varios pesos de más, según han anunciado expertos de Apple en semanas pasadas.

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Para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, el precio sería de $6.000.000 y $6.705.000 cada uno, respectivamente. Pero esto serían solo proyecciones, así que en caso de que el valor de la materia prima y los chips hubiera aumentado, esto representaría un aumento considerable en el valor final.

Además de esto, se sabe que habrá novedades en los colores del celular, pasando a tener varias opciones nuevas tanto para hombres como para mujeres, pero en esta oportunidad, los colores oscuros serán los protagonistas. También, la memoria va a aumentar de forma considerable, así que todos podrían ser de 256 GB.