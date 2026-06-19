VIDEO: hinchas de Inglaterra le hicieron un homenaje a Jude Bellingham con un clásico de The Beatles

El pasado 17 de junio Inglaterra hizo su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al medirse ante Croacia. El equipo inglés consiguió la victoria con un marcador de 4-2 tras las anotaciones de Harry Kane (2), Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Por supuesto, los miles de hinchas que estaban allí presentes estallaron en alegría, y también aquellos que vieron el partido por televisión y fueron testigos de uno de los moemntos más emotivos de lo que va del Mundial: cuando ‘Wonderwall’ de Oasis, considerado el himno no oficial de dicho país, sonó en el estadio de Dallas.

Los aficionados interpretaron a todo pulmón la canción, así como los jugadores que miraban emocionados a la tribuna.

Puede leer: La canción de rock que emocionó a los jugadores de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026: es tendencia

Pero ahí no quedó todo, pues también sonó uno de los mayores éxitos de The Beatles, la banda inglesa por excelencia, que hoy en día ya es un clásico: se trata de ‘Hey Jude’, lanzada en 1968 y acreditada a Lennon y McCartney.

Los videos rápidamente se hicieron virales, pues aquellos que comparten su pasión por el fútbol y la música se encargaron de compartirlos, y se puede ver cómo los hinchas se la dedicaban a Bellingham, quien estaba visiblemente conmovido ante el mítico coro “Na na na nananana, nannana, hey Jude…”.

Aquí le dejamos uno de ellos:

¿Qué récord rompió Jude Bellingham?

Jude Bellingham, el autor del tercer gol de Inglaterra frente a Croacia, se convirtió en el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos.

Bellingham jugó contra Croacia con 22 años y 353 días, y en el pasado ha disputado la Eurocopa de 2020, Qatar 2022, y la Eurocopa 2024.

Lea también: El decepcionante récord de Sudamérica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que Colombia puede romper: ¿Cuál es?

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra?

Tras la primera fecha de la fase de grupos, Inglaterra se prepara para la segunda. Será el martes 23 de junio cuando se enfrenten al equipo de Ghana en el estadio de Boston.