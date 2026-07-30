Este sería el nuevo club de James Rodríguez tras el Mundial 2026; se tendría que bajar su salario

El eterno capitán de la selección Colombia ya tendría un nuevo equipo y muchos están hablando de todo lo que sería su regreso a las canchas. Por eso, el diez ya estaría cuadrando todo para volver al fútbol mexicano, en donde le fue bien y algunas personas lo recuerdan con mucho cariño por todo lo que hizo.

Hace unos días empezó a moverse el mercado de fichajes de la Liga mexicana y todas las miradas se fueron sobre James Rodríguez, teniendo en cuenta que es agente libre después de firmar por seis meses con el Minnesota United. Sin embargo, tendría un grave problema y es que algunos equipos le han mencionado que, para poder llegar a portar su camiseta, tendría que bajarse un poco su salario mensual.

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Así lo dieron a conocer varios medios de comunicación internacionales, quienes afirmaron que muchos quieren quedarse con el colombiano en su plantilla, pero él tendría que acceder a algunos cambios. Para comenzar, no se tendrían que pagar costos por la transferencia de equipo, teniendo en cuenta que actualmente James Rodríguez es agente libre.

¿Cuál sería el nuevo equipo de James Rodríguez?

Hay varias condiciones que tendría que aceptar el cucuteño si quiere volver a la Liga MX, esto teniendo en cuenta que en el 2025, con el Club León, ganaba un poco más de cinco millones de dólares al año. Sin embargo, cuando llegó a la MLS en febrero del 2026, esta cifra bajó a 3.5 millones de dólares aproximadamente.

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Ahora, según dieron a conocer en TV Azteca, un reconocido canal mexicano, el jugador James Rodríguez estaría dispuesto a firmar un contrato por una cifra de dos millones de dólares aproximadamente por cada temporada. En caso de que llegara a aceptar, el deportista podría llegar a jugar en el Club América, el cual sigue evaluando todo para poder contratar al colombiano.

Si llegan a firmar un acuerdo formal, el jugador ganaría la mitad de lo que ganaba hace unos años cuando llegó al León de México. Por ahora, el equipo no estaría revisando solo el tema del salario, sino también el rendimiento de James Rodríguez en la actualidad.