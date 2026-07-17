¿Cuál es el mejor GOL de Lamine Yamal? Lo hizo con 16 años y la UEFA lo destacó

Lamine Yamal es, sin lugar a dudas, una de las mayores figuras del fútbol en los últimos años. Este delantero ha demostrado un gran peso deportivo, y un talento descollante, a pesar de ser uno de los jugadores más jovenes del continente europeo.

Este atacante español ha demostrado una gran cantidad de peso deportivo, tanto con la camiseta del Barcelona, como con la de la selección de España.

Más noticias: ¿Lamine Yamal se pierde la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Video enciende las alarmas

Gracias a su talento, dicho jugador ha logrado conseguir asistencias y tantos claves para cada uno de sus combinados. De hecho, en este caso les hablaremos sobre el mejor gol que ha anotado

¿Cuál es el mejor GOL de Lamine Yamal?

Indudablemente, Lamine Yamal ha sorprendido a miles de fanáticos del fútbol en los últimos años. El poderío de este joven le ha permitido conseguir títulos tanto con su combinado nacional, como con su club.

De hecho, este próximo 19 de julio irá a por uno de sus logros más grandes, como lo sería la Copa Mundial de la FIFA 2026 en caso de que Argentina derrote a España.

Yamal ha sido uno de los jugadores claves en los triunfos de sus equipos con tantos brillantes, y espera repetirlo en este torneo. De hecho, su mejor gol se dio en una de las victorias más grandes de España en los últimos años.

El equipo ibérico venció en la Eurocopa 2024, y en el camino se impuso a Francia, en un partido imperdible que acabó con marcador de 2-1.

En dicho partido, Yamal logró empatar el partido sobre el minuto 21, gracias a una acción individual envidiable, conseguida desde mitad de cancha.

Durante un ataque de España, el extremo regateó hasta la media luna del área, donde acertó un remate de zurda que entró de lleno al arco.

Más noticias: ¿Video de Messi bañando a Lamile Yamal es real? La verdad de la extraña casualidad que une a los cracks

Para muchos, este es el mejor gol de Lamine Yamal, y de hecho, fue resaltado por parte de la UEFA. Esta organización nombró este tanto como el más brillante de dicha edición de la Eurocopa.

El atacante del Barcelona espera repetir esto, en un escenario de gran renombre como lo es la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cabe recordar que este choque será el próximo 19 de julio, en un partido imperdible entre Argentina y España.