Revelan la lista de convocados de Inglaterra al son de The Beatles ¡Como verdaderos rockstars!

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya comenzó y la Selección de Inglaterra dio uno de los golpes mediáticos más fuertes de la previa. El equipo dirigido por Thomas Tuchel reveló la lista definitiva de 26 futbolistas con un video cargado de música y simbolismo que rápidamente se volvió tendencia entre los aficionados ingleses.

La pieza audiovisual, acompañada por ‘Come Together’ de The Beatles, confirmó la apuesta del técnico alemán para afrontar la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá desde el próximo 11 de junio.

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La convocatoria dejó varias sorpresas y abrió un intenso debate en Inglaterra. Aunque durante semanas circularon rumores sobre posibles exclusiones de peso, finalmente Harry Kane apareció entre los elegidos y liderará el ataque británico en territorio norteamericano. El delantero del Bayern Munich encabezará un grupo que mezcla experiencia internacional con una nueva generación de figuras que buscan consolidarse en la élite.

Los grandes ausentes de Inglaterra para el Mundial 2026

Sin embargo, las ausencias también marcaron la presentación oficial. Futbolistas de gran reconocimiento como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold quedaron fuera del proyecto mundialista. La decisión confirmó el profundo cambio que Tuchel impulsa desde su llegada al banquillo inglés.

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Apenas ocho jugadores que participaron en Qatar 2022 conservaron su lugar dentro del nuevo proceso: Jordan Pickford, John Stones, Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford.

Durante la conferencia de prensa posterior al anuncio, Tuchel defendió cada una de sus decisiones y dejó claro que confía plenamente en el grupo seleccionado. “tengo plena confianza en este grupo de jugadores. Todos merecen su lugar. Esperamos vivir un verano muy especial y hacer sentir orgulloso al país”, afirmó el estratega alemán, quien además habría contactado personalmente a cada convocado antes de hacer pública la lista definitiva.

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Lista de convocados de Inglaterra para la Copa Mundial 2026

La nómina inglesa quedó conformada por Jordan Pickford, Dean Henderson y James Trafford en el arco. En defensa estarán Reece James, Tino Livramento, Dan Burn, Marc Guehi, John Stones, Nico O’Reilly, Ezri Konsa, Jarell Quansah y Djed Spence.

El mediocampo tendrá a Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers y Eberechi Eze. En ataque, Inglaterra apostará por Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford y Anthony Gordon para buscar el ansiado título mundial.