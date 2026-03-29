¿Kylian Mbappé no jugará contra Colombia? Esta sería la razón de la posible ausencia en Francia
Kylian Mbappé es una de las figuras de Francia, y así lo demostró en su reciente amistoso frente a Brasil.
Colombia y Francia protagonizarán un choque electrizante este 29 de marzo. Ambas oncenas se preparan para el Mundial de 2026, y mostrarán todas sus herramientas este domingo, en un amistoso que estará imperdible.
Luego de caer derrotada en su primer amistoso ante Croacia, la Selección Colombia buscará mejorar su imagen y conseguir una victoria clave ante un grande como Francia, equipo que llega tras derrotar a Brasil.
Este, sin dudas, será un choque complejo, aunque, Kylian Mbappé, la mayor figura del combinado francés, no sería parte de este juego, al menos de inicio, y aquí les contamos la razón.
Colombia y Francia vuelven a verse las caras varios años después. El combinado ‘cafetero’ vuelve a medirse a ‘Les Blues’, nuevamente en la preparación previa a un mundial de selecciones.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo prepara toda su artillería, con la ambición de convertirse en un favorito para el Mundial de 2026, desde ya.
Para ello, deberá mejorar una imagen deficiente mostrada frente a Croacia el pasado jueves, cuando cayó derrotado por un marcador de 2-1.
Sin embargo, no lo tendrá sencillo, ya que enfrente tendrá un rival de peso, como es el caso de Francia. Los campeones del mundo de 2018 también calientan motores para esta competencia.
Justo así lo demostraron frente a Brasil, combinado que derrotaron por 2 tantos a 1, incluso a pesar de tener un jugador menos en cancha.
El equipo europeo buscará repetir esta victoria, ahora ante Colombia, sin embargo, lo intentaría sin una de sus piezas más claves, como es el caso de Kylian Mbappé.
El delantero no sería parte del choque ante Colombia, al menos desde el pitazo inicial. Esto se debe a que Didier Deschamps, entrenador de Francia, rotaría a todo su equipo luego del choque ante Brasil.
Esto lo haría para poder ver a todos los convocados, y así definir su universo de jugadores para el Mundial de 2026. De esta forma, Francia presentaría un once totalmente distinto al visto frente a Colombia.
Aun así, esto no ha sido confirmado del todo, y Mbappé podría ver minutos desde el banco. A continuación les dejamos las alineaciones probables para este encuentro:
Colombia (4-2-3-1): Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera, Johan Mojica, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Luis Díaz, James Rodríguez, Johan Carbonero y Jhon Córdoba.
Francia (4-5-1): Brice Samba, Pierre Kalulu, Lucas Hernández, Maxence Lacroix, Lucas Digne, N’Golo Kante, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram y Randal Kolo Muani.
