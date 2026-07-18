¿Cuántas finales de la Copa del Mundo ha jugado Argentina? Desde Maradona hasta Messi

El pasado 11 de junio se dio inicio al Mundial 2026, que se ha celebrado desde Canadá, México y Estados Unidos, siendo la primera vez que se realiza el torneo en tres países y convirtiéndose en la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y jugando en 16 ciudades. En ese sentido, la ronda semifinal se jugó entre el 14 de julio y el 16 de julio, con dos encuentros que dieron paso a los finalistas del Mundial 2026: España, tras vencer a Francia 2-0, y la selección argentina, tras salir victoriosa en un partido intenso frente a Inglaterra.

Asimismo, es la segunda vez que España llega al final del torneo, pues la primera vez fue en el año 2010, donde fue campeón frente a Países Bajos. Por su parte, la ‘albiceleste’ ganó como mejor equipo del mundo en el campeonato mundial del 2022, por lo que, cuatro años después, buscan repetir su título.

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Finales de la Copa del Mundo en las que Argentina ha jugado

A lo largo de los años, Argentina ha enfrentado seis finales dramáticas e inolvidables, con diversas estrategias de juego, un trabajo en equipo único y jugadores destacados; dos de ellas han contado con la participación del legendario Diego Armando Maradona y dos con la estrella futbolística Lionel Messi.

En el primer Mundial, realizado en 1930, Argentina se enfrentó con Uruguay y perdió 4-2, pero en las seis finales que ha jugado ha obtenido tres victorias y tres derrotas, por lo que aquí le contamos sobre los partidos de final de Copa del Mundo que ha disputado la ‘albiceleste’ desde la época de Maradona hasta la de Messi.

Copa Mundial 1986 – Argentina vs. Alemania

El partido se jugó en el Estadio Azteca el 29 de junio de 1986. Ese año Argentina ganó el Mundial con una asistencia de Diego Armando Maradona en el minuto 84 para Jorge Burruchaga, quien anotó el gol de la victoria y dejó el marcador 3-2.

Copa Mundial 1990 – Alemania vs. Argentina

Este Mundial se celebró en Italia y la final se jugó el 8 de junio de 1990, donde se encontraron de nuevo los equipos, pero esta vez Alemania fue el ganador y Argentina perdió 1-0 con 10 jugadores por la expulsión de Pedro Monzón, convirtiéndose en el primer expulsado en partidos finales de este torneo. Ese año fue la última final de Mundial para Diego Maradona.

Copa Mundial 2014 Alemania vs. Argentina

Argentina volvió a la final luego de 24 años, siendo el primer Mundial de Leonel Messi, en el que enfrentaron nuevamente a Alemania. El equipo dirigido por Alejandro Sabella perdió la oportunidad de ser campeón del mundo al recibir un gol de Mario Götze en la prórroga, dejando así victorioso a Alemania con un 1-0.

Copa Mundial 2022 Argentina vs. Francia

En una de las finales más dramáticas de la historia, jugada desde el Estadio Lusail, Catar, la selección argentina logró su más reciente victoria mundial. El partido fue definido en tanda de penales tras un reñido 3-3, donde Dibu Martínez destacó para sellar el triunfo, luego de que Leonel Messi y Ángel Di María anotaran dos ‘tantos’, Kylian Mbappé igualara el marcador en el segundo tiempo, Leonel Messi volviera a ampliar la ventaja y nuevamente Mbappé empatara el encuentro.

Copa Mundial 2026 Argentina vs. España

Por primera vez se enfrentarán estos equipos en una final de Mundial. El partido será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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