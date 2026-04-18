¿Quién tiene más posibilidades de ganar el Balón de Oro 2026? Así está el ranking de favoritos

El Balón de Oro es uno de los máximos galardones en la historia del fútbol y el deporte en general. Este trofeo premia la grandeza de los jugadores y destaca al mejor futbolista de la actualidad a nivel mundial, gracias a sus actuaciones con clubes y selección.

El último ganador de este enorme premio fue el francés Ousmane Dembelé, luego de coronarse como campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, aunque esto fue hace apenas meses, ya se empiezan a perfilar los posibles nombres para llevarse el Balón de Oro en el 2026.

Los favoritos a ganar el Balón de Oro 2026

Indudablemente, el fútbol internacional ha vivido 4 meses imperdibles en este 2026. Varios equipos y jugadores han destacado gracias a actuaciones históricas, y un peso notable desde la cancha.

Sin lugar a dudas, varios futbolistas han deslumbrado tanto en sus competencias locales, como también en la Champions League.

Allí han deslumbrado distintos nombres, los cuales han empezado su carrera para ganar el Balón de Oro. Aquí puntualmente les dejaremos 5 favoritos que se perfilan como los próximos ganadores de este trofeo hasta ahora.

El primer lugar es para Harry Kane. El inglés es la máxima figura del Bayern Munich, gracias a su gran cantidad de aporte en goles, sobre todo en la Bundesliga.

El equipo alemán está cerca de llevarse su liga local, pero también se posiciona como uno de los mejores candidatos para alzar la ‘orejona’.

De hecho, el segundo puesto es para otra figura de este club, como es el caso de Michael Olise. El delantero francés encantó a todo el mundo del fútbol, sobre todo por sus acciones ante el Real Madrid.

Aun así, Olise está un escalón por abajo de Kane, por lo que necesita tener una buena actuación en el Mundial de 2026 con Francia.

La mitad del top es para Lamine Yamal. El español ha sido la máxima figura del Barcelona, y aunque ha quedado fuera de la Champions League, ha dejado un nivel brillante.

A pesar de esto, al igual que Olise, deberá lograr una actuación indebatible con España en el Mundial de 2026, para subir más escalafones.

El penúltimo puesto es, por supuesto, para Ousmane Dembelé. El ariete francés es la máxima figura del Paris Saint-Germain, y puede volver a repetir como ganador del Balón de Oro.

Finalmente, el cierre de la lista es para Luis Díaz. El colombiano ha logrado una temporada histórica con el Bayern Munich, con goles y asistencias brillantes. Aun así, el ‘guajiro’ puede quedar atrás si Colombia no da la talla en el Mundial de 2026.

Por el momento todo se muestra sumamente igualado, aunque la gran definición podría darse en el próximo mes de junio con el Mundial de 2026.