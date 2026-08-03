Jugador de la Selección Colombia habría pasado por quirófano y tuvo radical cambio en su rostro

La Selección Colombia logró sorprender a cientos de personas en todo el mundo con su actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, tras su eliminación de la competencia hace ya varias semanas, los jugadores decidieron aprovechar para visitar a sus familiares, ir a chequeos médicos, entre otros.

Incluso, uno de ellos decidió pasar por el quirófano para hacer un cambio en su rostro que logró sorprender a todos sus seguidores. Así lo dio a conocer en medio de su cuenta de Instagram, en donde reveló algunas fotografías en donde se puede evidenciar el resultado en su rostro después del procedimiento.

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Se trata de Daniel Muñoz, quien tras la eliminación del Mundial 2026 había desaparecido un poco de redes sociales. De hecho, las últimas fotografías que se habían visto de él fueron compartidas con celebridades y algunos de sus compañeros de equipo en sus vacaciones.

FOTOS: Así se ve Daniel Muñoz tras su paso por el quirófano

El pasado domingo 2 de agosto del 2026, en la cuenta de Instagram de Daniel Muñoz, se publicaron algunas fotos en donde se ve el resumen de sus vacaciones. Lo que más llamó su atención es que se ve que tiene una venda en su nariz, así que muchas personas empezaron a hablar sobre el presunto procedimiento quirúrgico que se habría hecho el deportista.

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Al parecer, Muñoz se hizo un procedimiento en la nariz, aunque no se conoce si fue algo por salud o simplemente estético. Sin embargo, sí se puede ver un cambio en su nariz, pero no es tan evidente, teniendo en cuenta que todavía tiene muchas cintas que no permiten ver del todo cuál fue el procedimiento que se realizó el deportista.

Por ahora, no se conoce cuál sería el próximo partido en el que podría participar Daniel Muñoz, pues actualmente hace parte del Crystal Palace, pero al parecer hay varios clubes que están interesados en él, aunque por ahora no hay nada confirmado.