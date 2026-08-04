Harry Potter tendrá su primer hotel temático y promete una experiencia inmersiva ¿Dónde estará ubicado?

Harry Potter volverá a expandir su universo más allá de los libros, las películas y los parques temáticos con un proyecto que apunta directamente a los seguidores de la franquicia.

Alemania albergará el primer hotel temático inspirado por completo en la historia del joven mago, una propuesta que buscará ofrecer una experiencia inmersiva para quienes desean hospedarse en un entorno ambientado con los elementos más icónicos de Hogwarts.

Le puede interesar: Así se ve hoy en día ‘Hermione’ de Harry Potter: ya no se dedica a la actuación

Harry Potter tendrá su primer hotel temático en Alemania

El complejo abrirá sus puertas dentro de LEGOLAND® Deutschland Resort, ubicado en la ciudad de Günzburg, en el estado de Baviera. Aunque todavía no se conocen detalles específicos sobre una fecha oficial de inauguración, el proyecto ya despierta expectativa entre los fanáticos de la saga creada por J. K. Rowling.

Cada habitación recreará el ambiente de una de las cuatro casas del colegio de magia y hechicería: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. La ambientación incluirá réplicas de libros de hechizos, varitas mágicas, mobiliario y objetos decorativos inspirados en el universo de Hogwarts, con el objetivo de trasladar a los visitantes al mundo de Harry Potter desde el momento de su llegada.

Necesita saber: Revelan el tráiler oficial de la primera temporada de la serie de Harry Potter ¿Cuándo se estrena?

Desde la página oficial de LEGOLAND anuncian que este proyecto representará “la primera zona temática de LEGO® Harry Potter del mundo y el primer alojamiento inspirado en Harry Potter”. Mientras avanzan los preparativos, el resort habilitó un registro en su sitio web para quienes deseen recibir las novedades sobre la apertura antes que el público general.

Además, desde el complejo adelantaron: “Prepárense para una combinación mágica de creatividad, hechizos y diversión. Por primera vez, un complejo LEGOLAND unirá la magia de Hogwarts™ con la creatividad de los ladrillos LEGO en una aventura totalmente nueva”.

No se pierda: Steven Spielberg es el culpable de que estos tres actores hayan aparecido en ‘Harry Potter’

Harry Potter impulsa la tendencia de los hoteles temáticos

Los alojamientos inspirados en películas y series ganaron protagonismo dentro de la industria turística durante los últimos años. Este tipo de propuestas prioriza la recreación de escenarios y experiencias ligadas a franquicias populares por encima del concepto tradicional de hotel de lujo. En ese contexto, el nuevo establecimiento dedicado a Harry Potter buscará convertirse en un punto de referencia para los llamados Potterheads de distintas partes del mundo.

Seguir leyendo: Revelan la fecha exacta en la que saldrá la nueva serie de Harry Potter en HBO: ¿Cuánto falta?