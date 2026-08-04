Quién tiene más dinero ¿James o Falcao?: Estos serían sus impresionantes patrimonios

James Rodríguez y Radamel Falcao García son, sin lugar a dudas, dos de los jugadores más brillantes en la historia del fútbol en Colombia y Sudamérica. El talento de ambos ha quedado demostrado tanto con la ‘tricolor’, como en Europa.

Gracias a su éxito en la cancha, ambos jugadores han logrado acumular una cantidad importante de dinero, con el que, además han aumentado, tanto su patrimonio, como también sus emprendimientos empresariales.

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El brillo de ambos en las canchas ha sido por igual. No obstante, en este caso concreto, les hablaremos sobre cual de ellos tiene mayor riqueza monetaria.

Quién tiene más dinero ¿James o Falcao?

James Rodríguez tiene una de las carreras más resaltantes que ha tenido cualquier futbolista colombiano en Europa. Este gran mediocampista logró llegar al Real Madrid luego de la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Sin embargo, el jugador también pasó por otros equipos de gran fuerza en Europa, como es el caso del Oporto y el AS Mónaco.

Indudablemente el talento de este jugador ha quedado grabado para la historia, al punto de acumular una cantidad enorme de dinero. De hecho, similar ha sido el caso de Radamel Falcao García.

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Al igual que James, Falcao también destacó en el AS Mónaco y el Oporto, donde ganó cantidades enorme de dinero. De hecho, el delantero también resaltó en el Atlético de Madrid.

Ambos futbolistas han sido capaces de encantar a los fanáticos del balompié a nivel internacional, y también a clubes que han retribuido su talento con cantidades enormes de dinero.

Gracias a su larga trayectoria, ambos son parte de los jugadores con mayor cantidad de patrimonio de Sudamérica. No obstante, hay uno de los 2 que supera al otro.

Ese es el caso de James Rodríguez. De acuerdo con Celebrity Net Worth, la riqueza de Radamel Falcao García se estima sobre los 70 millones de dólares. Por otro lado, James tendría un patrimonio apróximado de 80 millones de dólares, de acuerdo a la misma fuente.

Sin lugar a dudas, la riqueza de ambos ha sido basada en su talento en la cancha, con el que han sido capaces de conseguir goles, asistencias y trofeos con una cantidad importante de clubes que se han deleitado con sus capacidades.