¿Cansado de las llamadas spam? Active esta función en su celular y póngales fin

Las llamadas de spam continúan creciendo de manera desmedida y representan una de las principales preocupaciones para millones de usuarios en Colombia y otros países. Las llamadas provenientes de números desconocidos ya no solo generan molestias por las ofertas comerciales constantes, sino que también se han convertido en una de las estrategias más utilizadas por los ciberdelincuentes para intentar cometer fraudes y obtener información personal.

Frente a este panorama, especialistas en ciberseguridad recomiendan evitar a toda costa responder este tipo de comunicaciones cuando no se reconoce el origen del número. Además, destacan que las herramientas integradas en los teléfonos móviles pueden ayudar a reducir significativamente la cantidad de llamadas no deseadas y disminuir la exposición a posibles engaños.

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¿Por qué responder llamadas desconocidas es riesgoso?

Las llamadas de números desconocidos suelen perseguir dos objetivos. El primero consiste en promocionar productos o servicios mediante campañas de telemercadeo. El segundo busca engañar a las víctimas con métodos de fraude para acceder a datos personales, bancarios o financieros.

De acuerdo con expertos de Keeper Security, atender una llamada de este tipo puede confirmar que la línea permanece activa. Esa verificación facilita que el número sea incluido nuevamente en bases de datos utilizadas para realizar futuras llamadas, incrementando la frecuencia de los contactos no deseados.

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Para convencer a las personas, los delincuentes emplean tácticas de ingeniería social y suplantación de identidad. Con frecuencia se presentan como representantes de bancos, empresas de servicios públicos o entidades gubernamentales, e incluso utilizan sistemas que alteran el identificador de llamadas para aparentar legitimidad.

¿Cómo reducir las llamadas spam desde iPhone y Android?

Identificar una llamada sospechosa y abstenerse de contestarla es una de las principales recomendaciones para prevenir fraudes, robos de identidad y pérdidas económicas.

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Según explica Kaspersky, los usuarios de iPhone pueden habilitar la función para silenciar llamadas de números desconocidos desde el menú de configuración. Al activarla, el dispositivo envía automáticamente esas llamadas al buzón de voz sin emitir ninguna alerta sonora de cara al usuario.

En Android también existen alternativas para combatir el spam telefónico. Los usuarios pueden bloquear números específicos desde el historial de llamadas y marcarlos como spam. Además, la aplicación Teléfono incorpora una función de protección que identifica y filtra llamadas sospechosas, aunque estas continúan registrándose en el historial del dispositivo.