¡Oficial! Revelan el gran ganador del Balón de Oro 2025: ¿quién se llevó el trofeo?

Una nueva gala del Balón de Oro tuvo lugar este 22 de septiembre. El reconocido galardón del fútbol mundial volvió a ser entregado para resaltar al que fue el mejor jugador del mundo entre 2024 y 2025.

Luego de que el año pasado este premio fuera entregado a Rodri, por encima de Vinicius Junior, el Balón de Oro estuvo rodeado de una gran cantidad de polémica.

Sin embargo, una vez más el mundo del balompié se congregó para dar este gran galardón que motiva a miles de jugadores alrededor de todo el mundo.

¿Quién ganó el Balón de Oro?

Para nadie es un secreto la gran cantidad de revuelo que levantó el Balón de Oro durante el pasado 2024. Miles de personas y fanáticos del Real Madrid confiaban en premiar a Vinicius Junior, pero el trofeo fue para Rodri.

El futbolista español del Manchester City se llevó este galardón, lo que indignó a los hinchas del Real Madrid, y al propio club que no envió a su delegación a la gala ni el año pasado, ni tampoco este.

Ante esto, muchos guardaban dudas respecto a cual sería el ganador del premio actual, incluso a pesar de la supremacía del Paris Saint-Germain en el fútbol de Europa.

Los principales candidatos eran Lamine Yamal, Ousmane Dembelé y Raphinha, por encima del resto de los nominados.

Antes de revelar el ganador se revelaron los demás puestos, los cuales fueron determinados de la siguiente manera:

11- Pedri (Barcelona)

12- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

13- Harry Kane (Bayern Munich)

14- Desiré Doué (Paris Saint-Germain)

15- Viktor Gyokeres (Arsenal)

16- Vinicius Junior (Real Madrid)

17- Robert Lewandowski (Barcelona)

18- Scott McTominay (Napoli)

19- Joao Neves (Paris Saint-Germain)

20- Lautaro Martínez (Inter de Milán)

21- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

22- Alexis MacAllister (Liverpool)

23- Jude Bellingham (Real Madrid)

24- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

25- Denzel Dumfries (Inter de Milán)

26- Erling Haaland (Manchester City)

27- Declan Rice (Arsenal)

28- Virgil Van Dijk (Liverpool)

29- Florian Wirtz (Liverpool)

30- Michael Olise (Bayern Munich)

Luego de esto, el gran ganador de este premio fue Ousmane Dembelé. Este jugador demostró gran talento con su club, lo que lo lleva a recibir el primer Balón de Oro de su carrera deportiva.