IFAB reconoce grave error a favor de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026: escándalo en el fútbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una cantidad enorme de emociones en el balompié para Argentina y el mundo. Este deporte disfrutó de grandes figuras en el torneo más grande en la historia del fútbol, en el que chocaron varias naciones sobre el campo.

Los grandes finalistas de esta competencia fueron España y Argentina, quienes disputaron un partido imperdible que coronaron a ‘La Roja’. El equipo europeo se consagró con un 1-0 anotado por Ferrán Torres.

Más noticias: ¿Quién es Yan Diomandé? El fichaje ‘galáctico’ que prepararía el Real Madrid por más de 100 millones

Sin embargo, para muchos el camino de Argentina se vio beneficiado por los árbitros. De hecho, la IFAB reveló que en esta competencia se cometió un grave error a favor de este equipo.

IFAB reconoce grave error a favor de Argentina en el Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB) es uno de los entes regulatorios más importantes en lo que se refiere a las reglas del fútbol. Esta organización se enfoca en las normas del juego. De hecho, esta asociación analizó la Copa Mundial de la FIFA 2026 en lo que al arbitraje se refiere.

Este ente, de hecho, se refirió a una decisión en particular que causó gran polémica en el torneo. En medio del partido entre Suiza y Argentina, Breel Embolo, delantero suizo fue expulsado.

Más noticias: Este es el partido más largo en la historia del fútbol: duró más del doble

Luego de recibir una amarilla en instancias tempranas del encuentro, el atacante fingió una falta en un tercio del campo. Ante esta incidencia, el árbitro fue a instancias del VAR, y decidió expulsar a este jugador.

La expulsión de Embolo fue muy polémica, y para muchos decidió este encuentro en el que triunfó Argentina. De acuerdo con la IFAB esta determinación fue incorrecta.

Aunque Embolo efectivamente fingió esta falta, la IFAB asegura que esta decisión inicial no se podía cambiar, ya que la norma no interfiere en casos de simulación.

Esto ha generado gran revuelo, sobre todo por ser una expulsión que condicionó las posibilidades de Suiza en esta competencia, en un partido que acabaron por perder en el tiempo extra, por tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Lo cierto es que, claramente este fue un error humano del árbitro, por lo que dicho ente no busca alimentar conspiraciones de arreglo en el deporte. Por el contrario instaron a los árbitros a aplicar de mejor forma esta nueva norma.