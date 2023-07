Archivado en: •

El Día Mundial del Rock se celebra el 13 de julio, a manera de conmemoración del ‘Live Aid’, realizado en 1985. El legendario concierto se realizó simultáneamente en el Estadio Wembley de Londres en Inglaterra y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia en Estados Unidos, y fue retransmitido en más de 70 países. Además, contó con la presencia de las bandas más importantes de la época, con el fin de recaudar dinero a beneficio de comunidades del norte de África. El Día Mundial del Rock se conmemora anualmente desde 1986.

¿Por qué se realizó el Live Aid?

A mediados de la época de los 80’s, diferentes comunidades que vivían al norte de África pasaban por una fuerte situación de hambruna, principalmente en Somalia y Etiopía, donde cerca de un millón de personas perdieron la vida entre 1984 y 1985 a causa de la falta de alimentos.

Ante esta situación, los músicos Bob Geldof y Midge Ure decidieron convocar a un notable grupo de artistas para realizar el concierto de rock más grande de la historia hasta el momento. El evento logró recaudar alrededor de 100 millones de dólares.

Bandas que participaron en el Live Aid desde Londres

El concierto realizado en el Estadio Wembley comenzó al mediodía, con la interpretación de Status Quo cantando ‘Rockin’ All Over the World’ de John Fogerty, seguida por Elvis Costello, Sting, U2, Howard Jones, Paul Young, Phil Collins y Dire Straits. Sin olvidar la participación de The Who y la histórica presentación de Queen. El concierto finalizó con Paul McCartney interpretando ‘Let It Be’, y una interpretación grupal de ‘Do They Know It’s Christmas?’.

Leer más: ‘We Will Rock You’: la historia detrás de este gran éxito de Queen contada por Brian May

Concierto de Queen en el Live Aid

Queen comenzó con la interpretación de una versión abreviada de ‘Bohemian Rhapsody‘, continuando por un recorrido de sus más grandes éxitos: ‘Radio Ga Ga’, ‘Hammer To Fall’, ‘Crazy Little Thing Called Love’, ‘We Will Rock You’, cerrando con ‘We Are The Champions’. A la banda solo le bastaron 21 minutos para convertir ese show en uno de los mejores de la historia.

Leer más: 31 años sin Freddie Mercury: las últimas palabras del líder de Queen antes de morir

Lista completa de artistas que se presentaron en el Live Aid