La Derecha revive los 90′ con el relanzamiento de su álbum homónimo ¿Dónde escucharlo?

Archivado en: •

En los años 90, la capital colombiana empezó a sonar como nunca, ante el ritmo de las guitarras, la batería, el bajo y la rebeldía electrizante del rock en español. Fue exactamente en el 94, cuando La Derecha llegó a convertirse en una de las insignias de los rockeros bogotanos.

El álbum La Derecha retrata el momento de una generación que se une a un movimiento de música alternativa en el continente, y al mismo tiempo cuenta las historias de jóvenes que querían mostrar sus canciones, expresar sus ideas, sin dejar de “parchar”.

Le puede interesar: ¡Son 8! Conozca a TODOS los integrantes de La Derecha: ¿qué instrumentos tocan?

Además de su sencillo “Ay Qué Dolor”, el álbum tendrá como foco “Tras De Ti”, canción que estrenará un visualizer producido por KINOFÓNICA y realizado por Nicolás Caballero, que narra la historia de un perro callejero en la Bogotá de los 90.

“Volver a oír el disco ahora significa entender que todo tiene su momento, pero que la música se mantiene al pasar los años y que puede conservarse o al contrario encuentras nuevos colores”, expresó Mario Duarte, líder y vocalista de la banda.

Aunque han pasado 30 años desde el lanzamiento de este álbum, escuchar “por mucho que yo quiera ir a Nueva York. Y por mucho que mi casa esté más cerca, más lejos. Por mucho que me guste el Rock and Roll. No puedo, no puedo dejarte” es un viaje en el tiempo que revive el alma de los rockeros capitalinos.

Mire también: Vaya al concierto de La Derecha con Radioacktiva: le tenemos las últimas boletas gratis

¿Dónde escuchar el álbum ‘La Derecha’?

El álbum homónimo de la banda ya está disponible en todas las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, iTunes Store y Claro Música.

Tracklist:

¿Por Qué?

El Sucio Imposible (Instrumental)

Desnudos

Laguna Azul

Tras De Ti

Ay, Qué Dolo

Lola

Be A Ele A De A

Sin Catalogar

Paraíso Congelado

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱