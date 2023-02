“We Will Rock You”: la historia detrás de este gran éxito de Queen contada por Brian May

Archivado en: • • •

Los millones de fanáticos de Queen, la popular banda de rock inglesa, en la cual Freddie Mercury fue vocalista, recordarán uno de los himnos más sonados de la agrupación la canción de “We Will Rock You”.

Cientos de miles de personas alrededor del mundo cantaron y vibraron al ritmo de este mega éxito. Pero pese a que muchos conocen esta canción no todos conocen la historia detrás de ella, es por eso que el propio Brian May, exguitarrista de la banda, contó en medio de una entrevista con Guitar Word cómo nació esta famosa canción.

Al parecer la idea de componer la canción se dio luego de que los integrantes de la banda discutieran sobre cómo se podía lograr que el público interactuara más allá que con solos sus aplausos y gritos, sino que también sintieran las canciones y las corearan. Es por ello que May les propuso hacer un tema en el que sus fans participaran en cada concierto.

«Pensé: ¿qué se le puede pedir al público si está apretujado? No hay mucho que puedan hacer, salvo zapatear y aplaudir, pero también pueden cantar. Y si pueden cantar, ¿qué cantarían? ¡Y podía oírlo en mi cabeza: ‘We will, we will rock you!’. Esperaba que se convirtiera en algo que se pusiera de moda. Tendríamos una canción dirigida por el público. Por eso no hay batería, sólo el taconeo y las palmas que dimos los cuatro» comentó el músico en su entrevista.

El guitarrista también narró que en un primer momento no se sentía tan seguro de que la canción tuviera éxito, y que inclusive Roger, el baterista de Queen, tenía cierta incertidumbre al respecto e inclusive llegó a decir que ‘¡Ninguna emisora de radio va a pinchar esto! No parece una canción de rock’.

Sin embargo, sería el propio Freddie Mercury quien empezaría a cantar y darle forma al tema, y que gracias a eso la confianza de la banda aumentó y terminaron por incluir el tema en el álbum de ‘New Of The World’ (1977).

«Así que ese fue el comienzo del álbum, y ese fue el single – las dos canciones juntas (We Will Rock You y We Are The Champions). Fue número cuatro en Estados Unidos, un gran éxito en todo el mundo. Esto cambió nuestras vidas radicalmente. Porque a partir de ese momento, nos ceñimos a esa resolución: nos convertimos en una banda que fomentaba la participación. Y no fue así como empezamos, pero se convirtió en algo genial», recordó el genio de la guitarra.

El músico también añadió que esta tendencia de permitir que el público hiciera participara en los conciertos no era muy propia del Rock and Roll de la época, por lo que lograr que esto cambiara fue toda una hazaña de Queen.