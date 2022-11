31 años sin Freddie Mercury: las últimas palabras del líder de Queen antes de morir

Archivado en: • •

Freddie Mercury, una de las voces más legendarias del rock and roll, murió el 24 de noviembre de 1991, justo un día después de informarle al mundo que padecía de VIH.

En su anuncio, Mercury aprovechó para pedirle a sus fans y al mundo entero que se unieran a él y a todos los pacientes que en aquel entonces padecían de la enfermedad, siendo Freddie uno de los referentes del momento.

Aunque los planes de Freddie en aquel 23 de noviembre, eran asumir su enfermedad y seguir con su vida después de la revelación que por meses le ocultó al mundo, fue el 24 de noviembre el día que sus fans lloraron ante la noticia de la muerte del ídolo británico.

«Gracias, buenas noches»

Con un hasta luego y un agradecimiento, Freddie se despidió del público de Teatro Dominion en Londres en 1990, brindando su última presentación en vivo ante una gran multitud de fanáticos, justo cuando los rumores sobre el VIH en su vida aumentaban cada vez más.

Aunque la voz de Queen se mantuvo cauto hasta último momento, su apariencia fue blanco de toda clase de comentarios y rumores que en aquel entonces se robaron las portadas de los periódicos más importantes, así que la única manera de frenar las crecientes opiniones sobre su vida personal, fue salir ante el público y contar lo que estaba pasando.

Sus últimas palabras al público

«Tras las numerosas conjeturas aparecidas en la prensa, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que tengo SIDA. Sentí que lo correcto era mantener en privado esta información para proteger la intimidad de aquellos que me rodean. No obstante, ha llegado el momento para mis amigos y fans de todo el mundo de saber la verdad, y espero que todos se unirán a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad», confesó la voz de ‘I Want to Break Free’ aquel 23 de noviembre de 1991.

Si bien Freddy siempre quiso mantener su vida privada lejos de todo tipo de escenario, su figura como leyenda musical fue tal, que el mundo siempre mantuvo sus ojos sobre él, sobre su imagen, su talento y la manera como hacía de Queen una agrupación diferente.

Desafiando estereotipos desde que se integró a la banda junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, y aunque ya pasaron más de 3 décadas desde su muerte, Freddie Mercury seguirá siendo una de las leyendas musicales más grandes que el mundo vio nacer.