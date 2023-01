Brian May, guitarrista de Queen, recibió el título de ‘caballero’ en Inglaterra

Archivado en: • •

Brian May, el guitarrista de la legendaria banda de rock Queen, fue nombrado “caballero” en Inglaterra por el rey Carlos III, una importante distinción con la que la corona británica reconoce su contribución a la música y cultura de Reino Unido y activismo.

El nombramiento de May se dio en medio de las celebraciones de fin de año en el país europeo y la tradición de la corona británica en la que el monarca reveló la lista de honores en ocasión con Año Nuevo.

Sobre esta importante distinción, el músico reaccionó de inmediato con un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 3,1 millones de seguidores, y dijo sentirse muy honrado y emocionado por el título honorífico.

Además, señaló que gracias a este siente una nueva responsabilidad para contribuir a su país y toda su población.

“Estoy muy feliz y agradecido por recibir este honor. Consideraré este título de caballero no tanto como una recompensa, sino como un cargo, una comisión para continuar luchando por la justicia para ser una voz para aquellos que no la tienen, me esforzaré por ser digno, por ser ese caballero de brillante armadura”, señaló el músico.

May, fichado por la corona británica

La ceremonia de la Lista de Honores en año nuevo en el país británico es una tradicional anual que celebra los logros y servicios de personas excepcionales.

May, de 75 años, alcanzó la fama siendo el guitarrita de la icónica banda Queen, junto al fallecido vocalista Freddie Mercury y el baterista Roger Taylor.

Pero, además de su talento y aporte a la música, el guitarrista también ha destacado astrofísico y fiel defensor de las causas animalistas.

Según el comunicado oficial, el Palacio Real habría puesto los ojos sobre el guitarrista desde la participación de Queen en el Live Aid de 1985, que fue considerado el mejor concierto de la historia.

Tras esto, en varias ocasiones, May ha hecho parte de las celebraciones de la corona británica, entre ellos el jubileo de oro de la reina en 2022, donde dio inicio a la celebración con su guitarra en el techo del Palacio de Buckingham.