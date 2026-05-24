Así puede consultar gratis con su celular si tiene comparendos por placa en 2026: ¡Es muy fácil!

Los comparendos pueden ser un verdadero dolor de cabeza si es propietario de un vehículo en Colombia. Estas multas pueden ser bastante costosas, sobre todo si tiene una y desconoce de la existencia de este castigo.

Para que esto no le pase y sepa si tiene un comparendo, existen varias formas de consulta, que incluso son sumamente sencillas.

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De hecho, una de ellas puede hacerla de forma simple desde su teléfono celular. En caso de que lo desconozca, aquí les contamos los detalles de como hacerlo.

Así puede consultar gratis con su celular si tiene comparendos

Al ser propietario de un vehículo en Colombia, un mal uso del mismo en las vías del país le puede la imposición de un comparendo. Estas son multas que debe pagar.

En ocasiones estas pueden tener un costo alto, y el cual es capaz de incluso elevarse más si no las paga a tiempo. Si usted desconoce si tiene un comparendo, puede verificar esta información de forma sencilla.

Para ello debe tomar su teléfono celular y dirigirse a la página web del SIMIT, Federación Colombiana de Municipios. Allí logrará ver esta información.

En este apartado deberá acceder a la opción de ‘Estado de Cuenta’, y luego escribir la placa del vehículo que desea verificar en el sistema.

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Luego de esto deberá superar la verificación ‘captcha’, y luego de esto pulsar el botón de ‘Consultar’, lo que le permitirá ver la información de su vehículo y los posibles comparendos que puede tener.

Otra opción es la Secretaría de Movilidad, con su opción de ‘Consulta de Comparendos’. En este lugar también podrá digitar su cédula y la placa para así saber tiene alguna multa en Bogotá.

En caso de que tenga algun comparendo, tanto en el SIMIT, como en la Secretaría de Movilidad podrá encontrar la opción para pagar.

Particularmente, el método más común para esto es PSE, plataforma de la cual hallará el botón en estas páginas web, para así diligenciar su pago de manera simple y rápida, y evitar quedar en mora con el comparendo en su placa.

Cabe recordar que el pago de comparendos es una de las responsabilidades más importantes si es propietario de un vehículo, sobre todo para evitar deudas en tránsito.