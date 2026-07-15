España vs. Argentina van a jugar la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Hora y dónde ver en VIVO

Lamine Yamal está muy cerca de convertirse en el mejor jugador del 2026, pero antes tendrá que enfrentar a Lionel Messi en lo que será la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin duda, este es uno de los partidos más importantes del torneo, que nadie se quiere perder y en donde dos de los más grandes se enfrentan cara a cara.

Todo está listo para lo que será este evento, en donde ya no hay entradas por parte de la FIFA y los revendedores están pidiendo una millonada. Además, no solo será un espectáculo deportivo, sino también algo que va más allá con un show de entretenimiento con presentaciones de varios artistas conocidos a nivel internacional.

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¿Cuándo es la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dónde ver en VIVO?

Según se dio a conocer desde hace varios días, la gran final de la Copa Mundial de la FIFA se va a realizar el próximo domingo 19 de julio del 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los estadios más grandes de Estados Unidos. De hecho, todo se adecuó para que en el lugar las personas pudieran disfrutar de este show y los jugadores vivieran una experiencia diferente en una cancha única para profesionales.

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El evento dará inicio a las 2:00 p.m. y tanto España como Argentina van a saltar a la cancha para poder jugar durante 90 minutos y demostrar que tienen todo para coronarse como los campeones del mundo. Pero eso no es todo, sino que habrá un show de medio tiempo, en donde van a cantar varias de las figuras más importantes en la actualidad.

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El partido va a tener transmisión en VIVO por medio del Rock N’ Gol de Radioacktiva en el 97.9 FM y en redes sociales, en donde podrás disfrutar del minuto a minuto de todo lo que pasa en la cancha. Pero no solo eso, sino que también pueden conectarse con la señal de los canales nacionales Caracol y RCN, que van a mostrar en VIVO todo lo que pasa en la cancha.