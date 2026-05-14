SuperTransporte anunció nuevas medidas para sacar la licencia; conductores se verían afectados

Los conductores tendrían un nuevo obstáculo para poder sacar su licencia de conducción ante el Ministerio de Transporte. Esto después de que durante los últimos meses las autoridades trabajaran en nuevas medidas que ayudarían a poner freno a todas las personas que hacen “trampa” a la hora de sacar este documento o que no cumplen con todos los requisitos antes de salir a conducir a las calles.

Por medio de las resoluciones 2877, 2878 y 2879, que quedaron habilitadas en el 2026, se hace la actualización de todo el Sistema de Control y Vigilancia de la plataforma que se usa para poder revisar la operación de las escuelas de conducción. De esta manera, habrá mayor control y regulación en estos espacios, con el fin de evitar todo tipo de fraudes que se intenten hacer en estos lugares.

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¿Qué se necesita para sacar la licencia de conducción?

Según se dio a conocer por parte de las autoridades, ahora se hará todo un proceso de reconocimiento facial en diferentes momentos del proceso para verificar que la persona que hace los cursos, el examen y la práctica sea la misma que recibe la licencia. Eso haciendo uso de las nuevas tecnologías que van a permitir llevar un mejor control de todo esto.

Estas medidas van a empezar a aplicarse durante los próximos seis meses en los diferentes centros de atención de enseñanza. Es decir, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Diagnóstico Automotor, Centros Integrales de Atención, Centros de Enseñanza Automovilística y los organismos de tránsito y transporte.

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Además, esto no solo estará presente para los usuarios, sino también para los instructores que den las clases en el centro de enseñanza. Esto sumado a las visitas que pueden realizar los organismos de control en cualquier momento para validar la información durante los cursos y capacitaciones con el fin de garantizar que los usuarios ingresen a todas las clases, tanto teóricas como prácticas.

Así buscan evitar que las personas pasen por alto las clases teóricas en donde se ve todo lo relacionado con normas de tránsito, movimientos del carro, mecánica, acciones en caso de accidentes, entre otros detalles.