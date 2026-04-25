Evite multas: así puede ver cámaras de fotomulta en Google Maps
Con una simple configuración en su celular, puede activar alertas en Google Maps de radares y evitar sorpresas en la vía.
Con una simple configuración en su celular, puede activar alertas en Google Maps de radares y evitar sorpresas en la vía.
Nadie quiere una multa inesperada. La buena noticia es que Google Maps tiene una función que le permite identificar cámaras de fotomulta y recibir alertas mientras conduce. Activarla es fácil y puede ahorrarle más de un dolor de cabeza.
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Para ver los radares en Google Maps, siga estos pasos:
Una vez en ruta, la app mostrará íconos de cámaras en el mapa y le avisará cuando se acerque a una.
La aplicación puede mostrar:
Todo esto en tiempo real, lo que le permite ajustar su conducción.
Para que funcione correctamente, debe:
Sin eso, no recibirá las alertas.
Sí, pero con matices.
Las cámaras fijas suelen estar verificadas, pero los controles móviles dependen de reportes de otros usuarios, por lo que pueden variar.
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Esta función no solo sirve para el bolsillo, también ayuda a conducir con más precaución y estar atento a los límites de velocidad.
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