Evite multas: así puede ver cámaras de fotomulta en Google Maps

Nadie quiere una multa inesperada. La buena noticia es que Google Maps tiene una función que le permite identificar cámaras de fotomulta y recibir alertas mientras conduce. Activarla es fácil y puede ahorrarle más de un dolor de cabeza.

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Cómo activar las cámaras de fotomulta

Para ver los radares en Google Maps, siga estos pasos:

Abra la aplicación en su celular

Ingrese su destino

Inicie la navegación (esto es clave)

Active el sonido de la app

Una vez en ruta, la app mostrará íconos de cámaras en el mapa y le avisará cuando se acerque a una.

¿Qué tipo de alertas aparecen?

La aplicación puede mostrar:

Cámaras fijas de velocidad

Controles móviles reportados por usuarios

Avisos de exceso de velocidad

Todo esto en tiempo real, lo que le permite ajustar su conducción.

Un detalle importante

Para que funcione correctamente, debe:

Tener el GPS activado

Conexión a internet

Volumen encendido

Sin eso, no recibirá las alertas.

¿Es confiable?

Sí, pero con matices.

Las cámaras fijas suelen estar verificadas, pero los controles móviles dependen de reportes de otros usuarios, por lo que pueden variar.

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Esta función no solo sirve para el bolsillo, también ayuda a conducir con más precaución y estar atento a los límites de velocidad.