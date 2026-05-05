Estos son los conductores que podrían quedar exentos del pico y placa en Bogotá GRATIS; tome nota

Bogotá es la capital de Colombia y una de las ciudades en donde cientos de personas se movilizan todos los días usando sus carros o motos. Por eso, con el fin de descongestionar un poco la ciudad, el distrito impuso la medida del pico y placa para carros particulares, quienes solo podrán circular algunos días de la semana, según el número en el que finalice su placa.

Sin embargo, esto no aplica en todos los casos, pues hay algunos conductores que podrían quedar exentos del pico y placa durante un periodo de tiempo completamente GRATIS. Pero deben cumplir con una serie de requisitos y hacer la solicitud formal, con el fin de no tener problemas al momento de presentarse ante las autoridades.

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¿Quiénes pueden quedar exentos del pico y placa en Bogotá GRATIS?

Con el fin de que las personas puedan movilizarse sin problemas, las autoridades han habilitado el programa de pico y placa solidario, por medio del cual los usuarios podrán pagar para salir en su carro los días que tenga restricción. Para el año 2026, el valor por día es de $70.294, pero hay otras opciones de la semana, mes, semestre y año, para tener algunos descuentos.

Esta no sería la única opción para poder quedar exentos del pico y placa de forma completamente GRATIS. Pues, según está establecido en la ley 1618 del 2013, todos los vehículos que sean conducidos o lleven a una persona en condición de discapacidad quedarán exentos de todas las normas relacionadas con las restricciones de movilidad en departamentos y municipios.

Según indica la página de la Secretaría Distrital de Movilidad, este es un trámite que se puede realizar totalmente GRATIS por medio de su portal web, en la zona de ‘Excepción de pico y placa’.

Llene el formulario con sus datos personales y adjunte los documentos en donde reporten el tipo de discapacidad. Estos deben ser expedidos por la EPS o estar inscritos en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.

Después de hacer el debido procedimiento, a su correo electrónico le va a llegar la confirmación de que su vehículo quedará exento. Pero, en algunos casos, también podrían rechazar su solicitud, en caso de que los documentos no se encuentren completos o usted no cumpla con los requisitos.

Además, después de hacer todo este proceso, debe siempre llevar en su carro la licencia de tránsito, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la revisión técnico-mecánica y el certificado de que está exento de pico y placa por cierto periodo de tiempo. Todo esto, con el fin de evitar comparendos por movilizarse en los días no autorizados.