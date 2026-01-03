Licencia de conducción para carros 2026: ¿se puede renovar si tiene multas pendientes?

Tener al día su licencia de conducción es clave para la seguridad vial. El comienzo de un nuevo año implica estar atento a la vigencia de este documento.

Este documento le permite certificar que está en condiciones de manejar su vehículo, a través de las vías del país.

Para que pueda contar con este documento al día, aquí les tenemos los detalles respecto a cuando debe renovarla, e incluso, si puede hacerlo con multas pendientes.

¿Cuando debe renovar su licencia de conducción?

Como es claramente conocido, las licencias de conducción cuentan con 3 clasificaciones distintas. Esto varía de acuerdo al tipo de vehiculo que posea y que desee manejar.

Más noticias: ¿En cuánto quedó el SOAT 2026 para los carros en Colombia? Este es el nuevo precio tras el aumento del SMLV

Para las licencias de tipo A, debe renovar cada 10 años, siempre y cuando tenga menos de 60 años. Si tiene esta edad hasta los 80, deberá renovarla cada 5 años. Finalmente luego de esta edad, debe renovarla de manera anual.

En el caso de las licencias B, estas funcionan para vehículos particulares, y tienen los mismos periodos de renovación que las A.

No obstante, las de categoría C que están destinadas a vehículos de servicio público, debe renovar cada 3 años si es menor de 60 años, y anualmente si es menor.

Ante estos plazos, se recomienda que verifique el estado de vigencia de su licencia de conducción, para así evitar inconvenientes en la vía.

¿Se puede renovar con multas pendientes?

Evidentemente, como con cualquier otro documento, existen una serie de requisitos que debe cumplir.

Más noticias: Carros: ¿Quiénes están obligados a renovar la licencia de conducir en 2026? Lista y requisitos

Uno de los más importantes es estar en paz y salvo respecto a sus multas e infracciones, por lo que no puede renovarla hasta no saldar esta deuda.

Los demás requisitos incluyen:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito.

Presentar su documento de identidad original

Aprobar un examen físico, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC). Dicho exámen debe estar cargado en el RUNT.

Es necesario que verifique cada uno de estos elementos, antes de realizar el tramite de renovación de su licencia de conducción.

Del mismo modo, le recalcamos la importancia de mantener su licencia de conducir con vigencia, para así evitar inconvenientes en la vía, y demostrar su capacidad de manejo ante el volante de su vehículo.