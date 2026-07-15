El rock sin duda viene acompañando momentos importantes de cientos de personas, quienes consideran que el género es perfecto para cualquier ocasión. En esta oportunidad, le presentamos cuál es esa canción de rock que se estrenó en 1965 y que se considera un himno mundial que sonó en cientos de países durante varios años.

Para muchos, la letra de esta canción sin duda está llena de magia y poder, así que cuando la escuchan no solo recuerdan a las leyendas que hay detrás, sino todo lo que significó con el paso de los años. Incluso, en los últimos años sigue siendo una de las más populares, consiguiendo más de 110 millones de reproducciones en YouTube en el video que se estrenó hace apenas ocho años.

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¿Cuál es la canción de rock que es considerada un himno?

Se trata de “Yesterday”, uno de los clásicos que lanzaron The Beatles hace varios años y que sin duda logró posicionarse como una de las canciones más importantes de la banda. Nació como un sueño de Paul McCartney, quien sin duda es una de las grandes leyendas de la música en general y que en la actualidad, con 84 años, es uno de los más grandes artistas de rock que logró hacer historia.

Todo empezó como un sueño, pues mientras dormía escuchó la melodía y al despertar sabía que ya la había escuchado en algún lado, pero luego de buscar durante varios días, se dio cuenta de que era algo que solo estaba en su cabeza. Así lo ha contado en diferentes momentos el propio artista, quien confesó que sintió mucho miedo de “plagiar” a alguien, pero se dio cuenta de que esto era algo único de él.

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Su lanzamiento se dio el seis de agosto de 1965 y en ese momento no se imaginó que sería un éxito, pero después quedó sorprendido al darse cuenta de que era una melodía que acompañaba a las personas en su día a día. Para muchos, una balada de rock que, tras un experimento, logró ser un éxito; para otros, una instrumental que conquistó los oídos de los fans en tan solo minutos.