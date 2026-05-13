El beneficio millonario que tendrían los dueños de carros híbridos y eléctricos en Colombia

Cada vez son más las personas en Colombia que buscan una alternativa de movilidad que les permita ahorrar algo de dinero en combustible. Por eso, los carros híbridos y eléctricos en el país se vienen posicionando en la escala de los más vendidos, tomando gran popularidad en el mercado.

Hace unos días, a nivel internacional se dio a conocer que el mundo estaba pasando por una fuerte crisis a causa de la falta de petróleo por la guerra en medio oriente. Esto llevó a los dueños de las estaciones de servicio a subir los precios del combustible, algo que afectó el bolsillo de cientos de colombianos a nivel nacional.

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Por eso, varios promotores en este tipo de vehículos eléctricos han dado a conocer el listado de beneficios que tendrían los dueños de estos automotores y que sin duda los ayudarían a ahorrarse una millonada respecto a los carros de gasolina. Así que, si está pensando en cambiar su automotor, debe tener esto en cuenta para poder ahorrar algo de dinero.

¿Cuáles son los beneficios que tienen los dueños de carros híbridos y eléctricos?

Según dio a conocer Fenalco, en enero y abril del 2026 se vendieron un poco más de 27.238 carros híbridos y 14.541 eléctricos, siendo estos los más vendidos y consolidándose en el mercado nacional. Esto, sin duda, está generando varios beneficios para los nuevos conductores, quienes no solo ahorran dinero en combustible, sino en otros pagos tributarios.

Entre el dinero que se puede ahorrar al comprar unos de estos carros está el de la tasa de intereses para la financiación, la cual es mucho más baja en comparación con el carro que funciona con gasolina. Estos tienen una tasa entre el 12 y el 16% E.A. y los otros pueden ser mayor, lo que representa un crédito en el que puede ahorrar una millonada.

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Esto va de la mano con el precio final del vehículo; uno de combustible tiene un IVA del 19%, mientras que los eléctricos tan solo pagan el 5%, siendo estos mucho más económicos. Además, esto también se ve reflejado en el valor del impuesto, que es mucho más bajo para aquellos que se inclinan más por el carro alternativo.

Para el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT) van a poder acceder a descuentos de hasta el 10% en caso de que cuente con un carro hibrido o eléctrico. Sumado a la rebaja que pueden tener de hasta el 50% en el impuesto de renta por comprar un carro de bajas emisiones.