La televisión en directo volvió a regalar uno de esos momentos imposibles de planear y difíciles de olvidar. Una reconocida periodista terminó convirtiéndose en meme luego de protagonizar un inesperado incidente mientras cubría un informe sobre movilidad y transporte público en plena hora pico.

Lo que arrancó como una transmisión rutinaria terminó transformándose en un momento viral que desató carcajadas entre televidentes, compañeros de set y usuarios de redes sociales. La reportera realizaba un en vivo desde un concurrido paradero, donde buscaba mostrar el caos habitual que enfrentan miles de pasajeros al final de la jornada laboral.

Le puede interesar: ¿Axl Rose montó en Transmilenio en Bogotá? El vocalista de Guns N’ Roses dio inesperada sorpresa a sus fans

Con el micrófono en la mano y acompañada por su camarógrafo, decidió subir a uno de los buses que acababa de detenerse para entrevistar a los usuarios afectados por las demoras en las rutas. El vehículo lucía completamente lleno y el ambiente reflejaba el estrés típico de quienes intentaban regresar a casa después del trabajo.

Periodista fue “secuestrada” por conductor de bus durante transmisión EN VIVO

En medio de la transmisión, la periodista comenzó a conversar con uno de los pasajeros sobre los problemas del servicio. Sin embargo, el conductor nunca notó que una figura de la televisión nacional acababa de abordar el bus ni advirtió que el equipo de producción todavía continuaba grabando. Convencido de que debía seguir avanzando para cumplir con el recorrido, arrancó de inmediato y dejó atrás al camarógrafo, que seguía grabando desde el paradero.

Necesita saber: ¿Ya viene el bus? Rastree en vivo las rutas de TransMilenio y SITP con su celular: así funciona

La escena resultó tan inesperada que provocó risas instantáneas en el estudio de noticias. Durante algunos segundos, la cámara apenas alcanzó a registrar cómo el bus se alejaba mientras la comunicadora desaparecía del encuadre.

@ecuavisaec ¡Sí, señores… estas cosas pasan en vivo! 🫣 #VanessaRobles se convirtió en pasajera por sorpresa 🤭. El bus arrancó con nuestra periodista adentro. 🚌🎧 Esto ocurrió durante una transmisión en vivo en la av. Samborondón, donde los agentes de la CTE realizan controles. #ComunidadGyeEcuavisa 💻#parati #humor #Ecuavisa #TelevistazoEnLaComunidad ♬ sonido original – Ecuavisa

Sus compañeros reaccionaron entre bromas y comentarios improvisados sobre el curioso “secuestro” televisivo que acababan de presenciar en vivo. Algunos incluso ironizaron con el saldo de la tarjeta de transporte de la periodista y especularon sobre en qué parte de la ciudad terminaría apareciendo.

Ver también: No es TransMilenio, es una chiva; joven prendió la rumba con ronda infantil

Decenas de usuarios compartieron clips del momento y comenzaron a crear memes casi de inmediato en redes. El episodio se convirtió rápidamente en uno de los bloopers televisivos más comentados del día, alimentando debates sobre los desafíos de trabajar en transmisiones en directo y los riesgos de cubrir noticias en la calle.

Minutos después, la señal retomó contacto con la reportera. Ya desde otra calle y todavía intentando recuperar el aire, apareció despeinada, aunque sin perder la sonrisa ni la compostura profesional. Contó que tuvo que pedirle al conductor que le permitiera bajar unas cuadras más adelante para reencontrarse con su equipo técnico.