Eliminarán fotomultas de tránsito, ¿por qué y a quiénes? Esto anunció Mintransporte

El Ministerio de Transporte está investigando una serie de fotomultas que no cumplirían con los requerimientos de las autoridades. Esto quiere decir que más de 5.8 millones de comparendos podrían perder toda validez.

La Superintendencia de Transporte ya dio a conocer detalles sobre las presuntas irregularidades que encontró en la forma en la que diferentes organismos de tránsito imponen fotomultas en todo el país por medio de cámaras de detección. De esta manera, las personas que tienen comparendos impuestos podrían evitar pagar estas infracciones que pueden ser superiores a 500, dependiendo del caso.

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¿A quiénes les van a eliminar las fotomultas de tránsito?

El gobierno nacional está revisando más de 7.6 millones de comparendos que fueron impuestos por este tipo de cámaras. De esta manera quieren dar a conocer si los organismos de tránsito sí tuvieron en cuenta todos los factores a la hora de confirmar la infracción mediante este sistema.

Lo cual podría llegar a beneficiar a más de 1.5 millones de conductores que se han visto afectados por todo este tipo de infracciones y que no han pagado, para que no tengan que cumplir con esta obligación. Además, quieren revocar más de cinco millones de infracciones que no tendrían ningún tipo de validez.

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La investigación sigue en curso, así que, a medida que se vayan conociendo resultados, van a notificar a las personas que no deben pagar el comparendo. En el caso de aquellos que ya hicieron el pago, el organismo de control que impuso la infracción tendrá que pagar una millonaria multa del doble del valor que pagaron los ciudadanos.

Hasta ahora, no se conocen muchos detalles sobre cuáles serían los factores que van a tener en cuenta para poder eliminar las infracciones, pues todo esto se estaría manejando bajo un alto nivel de confidencialidad para evitar la intervención de terceros. Tampoco han revelado si habrá o no devolución de dinero por parte de las autoridades a aquellos que ya tuvieron que pagar múltiples infracciones de tránsito.