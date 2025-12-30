Así quedaron los precios de las multas de tránsito para el 2026 tras el aumento del SMLV; aliste el bolsillo

Después de que el presidente, Gustavo Petro, diera a conocer detalles sobre el aumento del salario mínimo legal vigente del 23%, cientos de personas han estado hablando sobre los productos o servicios que van a tener un incremento. Uno de los pagos que van a subir un poco serán las multas de tránsito, las cuales se rigen cada año según el SMLV.

Actualmente, el salario mínimo legal vigente quedó en $1.705.905 sin incluir el auxilio de transporte. Lo que quiere decir que esto afecta directamente las multas de tránsito que están estipuladas en el Código Nacional de la Policía en Colombia, las cuales se van a medir en salarios mínimos diarios legales vigentes.

Esto significa que en el 2026, las multas se van a pagar teniendo como base el SMLV $1.705.905, lo que establece que el día de salario es de aproximadamente $56.863. Según esto, hay multas de tránsito que van a tener un aumento bastante considerable en comparación con el 2025.

¿Cuánto van a valer las multas de tránsito en el 2026? Este será su aumento

En el caso de los comparendos tipo A en Colombia, que son aquellos relacionados con movilizarse sin luces, no respetar las señales de tránsito, entre otras, tienen un valor aproximado de cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

Aquellas infracciones de tipo B, relacionadas con conducir sin licencia o que este documento esté vencido, tienen un costo aproximado de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.

Los comparendos de tipo C, relacionados con no usar el cinturón de seguridad, estacionar en sitios prohibidos o pasar los límites de velocidad, tendrían un valor de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Aquellas infracciones de tipo D, que tienen que ver con no respetar las normas de tránsito, pasar el semáforo en rojo, hacer maniobras peligrosas y conducir sin SOAT, tendrán un costo de un salario mínimo legal vigente, pero también en algunos casos tienen inmovilización.

Finalmente, las multas tipo E tienen un costo de 45 salarios mínimos diarios legales vigentes, pues es una de las faltas más graves, como conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Para calcular el costo que tendría que pagar en cada uno de los diferentes tipos de infracciones, solo debe multiplicar el valor del salario mínimo diario legal vigente por el número de días, según cada caso. Por ejemplo, en el caso de la E, serían $56.863 multiplicado por 45, lo que daría $2.558.857 que tendría que pagar ante las autoridades de tránsito.