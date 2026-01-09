Experto reveló cuáles son los peores carros para comprar en este 2026; ¿por qué?

Elegir un auto nuevo o usado es una de las decisiones financieras más importantes para muchos, pero no todos los modelos ofrecen el mismo valor o confiabilidad. Un experto en la industria automotriz ha revelado cuáles son los peores carros para comprar en 2026 y las razones detrás de esta recomendación.

Desde problemas de rendimiento hasta alto costo de mantenimiento, descubra qué vehículos debería evitar este año y por qué podrían convertirse en una mala inversión. Tome nota de cuáles son y siga las recomendaciones que podrían salvar su bolsillo.

Los seis peores carros para comprar en este 2026

Un experto que se encuentra en TikTok y aparece como @motormani_fr reveló las referencias de autos que no se deberían comprar por ningún motivo. Recuerde que antes de hacer la selección de carro, es importante tener en cuenta para qué lo va a utilizar e informarse muy bien para no cometer una decisión errónea.

Kia Optima

El esperto mencionó que aunque muchos lo ven como una de las mejores opciones, la verdad es otra. El auto se puede convertir en un gran problema, pues su motor se puede dañar muy rápido y es muy común que permanezca en el taller. Además, este tipo de carros son muy atractivos para los ladrones y lo fácil de acceder a ellos se convierte en una pesadilla.

Buick Encore

El hombre mencionó que este es un vehículo que presenta fallas recurrentemente y además, consume mucho aceite. Por otro lado, su estética no es la mejor y no es para nada cómodo. Algunas piezas lo hacen ver muy económico y no es la mejor opción para este 2026.

Volkswagen Jetta

Es un carro que se desvaloriza muy rapido y, aunque su motor es bueno, los repuestos y mano de obra son muy caros, siendo un poco difícil de mantener.

Nissan Versa / Sentra

El experto mencionó que es económico y es por una simple razón: son muy pocos los casos en los que estos autos logran pasar las 100 mil millas sin fallar. Allí recomendó no dejarse llevar por su precio.

Chevrolet Malibu

Aunque parece ser muy bueno, despues de las 100 mil millas, su cadena de distribución empieza a fallar. Al ser un carro 1.5 Turbo, los repuestos y arreglos son demasiado costosos al ser tan delicado de trabajar.