Leyenda del rock estará en la ceremonia final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: quién, hora y dónde verlo EN VIVO

El rock dirá presente en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo está cada vez más cerca de llegar a su fin, con lo que son sus últimos 3 partidos para definir al nuevo rey del balompié a nivel internacional.

Esta competencia tendrá a los mejores equipos del deporte en cancha. No obstante, también estarán presentes varias figuras del entretenimiento, que actuarán en shows imperdibles.

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Para que no se pierda ni un detalle, aquí les contamos que habrá una leyenda del rock que hará una aparición legendaria.

Leyenda del rock estará en la ceremonia final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se prepara para paralizar a todos los amantes del fútbol a nivel internacional. Este torneo llega a su recta final y lo hará con un partido imperdible.

Para los amantes del fútbol este show será imperdible. Sin embargo, también podrán disfrutar los grandes amantes de la música en el mundo.

Esto es posible gracias a dos ceremonias brillantes que prepara esta competencia. La primera de ellas será la ceremonia de cierre para este gran torneo.

En ella, según reveló la FIFA el pasado 14 de julio, dirán presentes 6 figuras de la música y el entretenimiento. Estas son:

Tom Cruise

Jennifer Hudson

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

iShowSpeed

Robbie Williams

Este último será el encargado de cubrir la cuota rock del evento, con una pequeña aparición que espera encantar a todos los amantes de sus canciones.

Estas presentaciones tendrán su espacio antes del partido, por lo que se espera que se den sobre la 1:00 p.m. de Colombia, ya que el encuentro empezará sobre las 2:00 p.m.

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Si desea disfrutarlo EN VIVO, les contamos que podrá hacerlo con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS, y además a través de la transmisión oficial de Gol Caracol, Ditu, DSports, Paramount+, Canal RCN, WinSports y Disney+ siempre que tenga una suscripción a este servicio.

Por último les recordamos que este partido también contará con un show de mediotiempo, al más puro estilo del Super Bowl. En dicho evento estarán grandes artistas, como es el caso de BTS, Madonna, Coldplay o Shakira.

Se espera que este show cuente con un número importante de artistas, y una duración aproximada de 15 minutos.