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¿Lo sabía? Rutas de TransMilenio que NO funcionan los domingos y festivos en 2026

Muchos usuarios de TransMilenio se llevan la sorpresa al llegar a una estación y descubrir que algunas rutas expresas no operan los fines de semana o festivos.

Paula Jiménez

Aunque TransMilenio funciona todos los días en Bogotá, no todas las rutas mantienen operación completa los domingos y festivos. Varios servicios expresos dejan de circular durante esos días debido a justes de demanda y movilidad dentro del sistema.

Muchos usuarios terminan confundidos al intentar tomar rutas que normalmente usan entre semana y descubrir que simplemente no aparecen en los tableros de las estaciones.

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Estas rutas no funcionan domingos y festivos

Estas son algunas de las rutas expresas que dejan de operar durante los domingos y festivos:

  • B90 – G90
  • B92 – H92 
  • B93 – H93 
  • B94 – D94 
  • C91 – F91 
  • C96 – G96 
  •  D95 – J95 
  • M99 – F99 
  • L97 – K97   

Estas rutas funcionan principalmente entre semana y fueron diseñadas para responder a la alta demanda laboral y estudiantil de los días hábiles. Por eso durante domingos y festivos el sistema prioriza servicios con recorridos más amplios o rutas fáciles.

¿Qué rutas sí funcionan los domingos?

TransMilenio explicó que aunque algunas rutas expresas salen de operación, otras continúan funcionando normalmente durante fines de semana y festivos. Las cuales son las rutas :

  • B10 – D10 
  • B12 – G12 
  • B14 – F14 
  • C15 – H15 
  • C19 – F19 
  •  K10 – L10 
  • B75 – H75    

Además las rutas fáciles y varios servicios duales mantienen funcionamiento como lo hacen normalmente.

En casos específicos se amplia el recorrido o se habilitan nuevas operaciones, como las rutas TrasMizonales.

Recomiendan revisar TransMiApp antes de viajar

Se recomienda verificar las rutas activas antes de salir, más que todo los domingos y festivos, ya que algunos servicios pueden presentar cambios temporales por obras, eventos o ajustes.

En la App puedes revisar en tiempo real que buses están funcionando, cuales son los horarios y recorridos.

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