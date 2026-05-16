¿Lo sabía? Rutas de TransMilenio que NO funcionan los domingos y festivos en 2026
Muchos usuarios de TransMilenio se llevan la sorpresa al llegar a una estación y descubrir que algunas rutas expresas no operan los fines de semana o festivos.
Muchos usuarios de TransMilenio se llevan la sorpresa al llegar a una estación y descubrir que algunas rutas expresas no operan los fines de semana o festivos.
Aunque TransMilenio funciona todos los días en Bogotá, no todas las rutas mantienen operación completa los domingos y festivos. Varios servicios expresos dejan de circular durante esos días debido a justes de demanda y movilidad dentro del sistema.
Muchos usuarios terminan confundidos al intentar tomar rutas que normalmente usan entre semana y descubrir que simplemente no aparecen en los tableros de las estaciones.
Más noticias: Estación Flores Transmilenio: Nueva ubicación con dos vagones y 14 servicios troncales ¡Entérese!
Estas son algunas de las rutas expresas que dejan de operar durante los domingos y festivos:
Estas rutas funcionan principalmente entre semana y fueron diseñadas para responder a la alta demanda laboral y estudiantil de los días hábiles. Por eso durante domingos y festivos el sistema prioriza servicios con recorridos más amplios o rutas fáciles.
TransMilenio explicó que aunque algunas rutas expresas salen de operación, otras continúan funcionando normalmente durante fines de semana y festivos. Las cuales son las rutas :
Además las rutas fáciles y varios servicios duales mantienen funcionamiento como lo hacen normalmente.
En casos específicos se amplia el recorrido o se habilitan nuevas operaciones, como las rutas TrasMizonales.
Se recomienda verificar las rutas activas antes de salir, más que todo los domingos y festivos, ya que algunos servicios pueden presentar cambios temporales por obras, eventos o ajustes.
En la App puedes revisar en tiempo real que buses están funcionando, cuales son los horarios y recorridos.
Más noticias: ¡Ojo! Si comete estas faltas, podría perder todo el saldo de su tarjeta TuLlave de Transmilenio
MÁS SOBRE: