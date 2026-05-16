¿Lo sabía? Rutas de TransMilenio que NO funcionan los domingos y festivos en 2026

Aunque TransMilenio funciona todos los días en Bogotá, no todas las rutas mantienen operación completa los domingos y festivos. Varios servicios expresos dejan de circular durante esos días debido a justes de demanda y movilidad dentro del sistema.

Muchos usuarios terminan confundidos al intentar tomar rutas que normalmente usan entre semana y descubrir que simplemente no aparecen en los tableros de las estaciones.

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Estas rutas no funcionan domingos y festivos

Estas son algunas de las rutas expresas que dejan de operar durante los domingos y festivos:

B90 – G90

B92 – H92

B93 – H93

B94 – D94

C91 – F91

C96 – G96

D95 – J95

M99 – F99

L97 – K97

Estas rutas funcionan principalmente entre semana y fueron diseñadas para responder a la alta demanda laboral y estudiantil de los días hábiles. Por eso durante domingos y festivos el sistema prioriza servicios con recorridos más amplios o rutas fáciles.

¿Qué rutas sí funcionan los domingos?

TransMilenio explicó que aunque algunas rutas expresas salen de operación, otras continúan funcionando normalmente durante fines de semana y festivos. Las cuales son las rutas :

B10 – D10

B12 – G12

B14 – F14

C15 – H15

C19 – F19

K10 – L10

B75 – H75

Además las rutas fáciles y varios servicios duales mantienen funcionamiento como lo hacen normalmente.

En casos específicos se amplia el recorrido o se habilitan nuevas operaciones, como las rutas TrasMizonales.

Recomiendan revisar TransMiApp antes de viajar

Se recomienda verificar las rutas activas antes de salir, más que todo los domingos y festivos, ya que algunos servicios pueden presentar cambios temporales por obras, eventos o ajustes.

En la App puedes revisar en tiempo real que buses están funcionando, cuales son los horarios y recorridos.

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