¿Está el suyo? Estos son los carros que pueden pagar menos impuestos en Bogotá

Si usted está pensando en comprar carro o ya cuenta con uno, debe tener en cuenta que en la capital hay ciertos modelos de automotores que tienen algunos descuentos en el valor total del impuesto anual. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos carros que tienen algunos beneficios tributarios que lo ayudarán a ahorrar algo de dinero.

Así lo dieron a conocer varios expertos, quienes revelaron que el Gobierno Nacional, por medio de la Upme, cuenta con una serie de incentivos tributarios con el fin de que estas personas puedan empezar a pagar menos impuestos. Todo esto, con el fin de promover e impulsar una nueva tecnología limpia que emita menos emisiones contaminantes.

Leer más: Este es el carro eléctrico más barato en Colombia; cuesta menos de 50 millones

¿Cuáles son los carros que pueden pagar menos impuestos en Bogotá?

En el caso de Bogotá, todas las personas que tengan un carro eléctrico y, en algunos casos, híbrido, solo deben pagar un impuesto del 1% del valor comercial, una suma bastante baja en comparación con lo que paga un carro de gasolina.

Además, durante los primeros cinco años, los carros eléctricos van a tener una serie de beneficios, como un descuento del 60% en el precio del impuesto, el cual deberá pagar solo en el precio full hasta en el sexto año después de haber hecho la compra de su carro.

Así mismo, tiene otros beneficios como exoneración del pico y placa, descuentos en el SOAT, que es el seguro obligatorio que deben tener todos los carros que transiten en la ciudad. En algunos casos, también les brindan algunos beneficios a la hora de movilizarse por carretera, en los peajes de diferentes zonas del país.

Seguir leyendo: Este es el carro eléctrico más barato en Colombia; cuesta menos de 50 millones

La tarifa de la revisión técnico-mecánica también es más baja, por lo que aquellos interesados podrán acceder a un precio especial a la hora de hacer este proceso en su vehículo. Además, en el caso del día sin carro, estos vehículos eléctricos se van a poder movilizar sin problema.

Hay otros beneficios relacionados con la exclusión del IVA y descuentos en otros impuestos, pero esto solo aplica en algunos casos y en Bogotá. Por lo que, en caso de que usted adquiera este tipo de automotor, es importante que esté pendiente de todos los beneficios que podría obtener al hacer su compra.