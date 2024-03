¿Por qué Jared Leto escribió ‘Attack’ de thirty seconds to mars?: Letra y traducción

Jared Leto junto a su hermano Shannon Leto, fundaron una de las bandas de rock alternativo, hard rock y pop rock con mayor reconocimiento al nivel mundial. Durante su trayectoria han logrado entrar en la lista musicales más importantes con canciones como: ‘The Kill’, ‘Seasons’ y ‘This Is War’

En el 2005 la banda lanzo su segundo álbum titulado A Beautiful Lie, el cual lleva un estilo de post-hardcore. El primer sencillo titulado ‘Attack’ se convirtió en una las canciones más populares, y fue escrita por el líder y vocalista Jared Leto. Conozca aquí su significado en español y la razón por la cual la compuso.

Letra ‘Attack’ y traducción

I won’t suffer, be broken, get tired, or wasted / No sufriré, me romperé, me cansaré, ni desperdiciaré

Surrender to nothing, or give up what I / Rendirse a nada, o renunciar a lo que yo

Started and stopped it, from end to beginning / Comenzó y lo detuvo, de extremo a principio

A new day is coming, and I am finally free! / Se acerca un nuevo día, y finalmente estoy libre!

Run away, run away, I’ll attack / Huye, huye, atacaré

Run away, run away, go chase yourself / Huye, huye, ve a perseguirte

Run away, run away, now I’ll attack / Huye, huye, ahora atacaré

I’ll attack, I’ll a-whoa! / Voy a atacar, voy a a-whoa!

I would have kept you forever, but we had to sever / Te habría mantenido para siempre, pero tuvimos que cortar

It ended for both of us, faster than a / Terminó para ambos, más rápido que un..

Kill off this thinking, it’s starting to sink in / Mata este pensamiento, está empezando a hundirse en

I’m losing control now, without you I can finally see! / ¡Estoy perdiendo el control ahora, sin ti puedo ver por fin!

Run away, run away, I’ll attack / Huye, huye, atacaré

Run away, run away, go chase yourself / Huye, huye, ve a perseguirte

Run away, run away, now I’ll attack / Huye, huye, ahora atacaré

I’ll attack, I’ll a-whoa! / Voy a atacar, voy a a-whoa!

Your promises, they look like lies / Tus promesas, parecen mentiras

Your honesty, like a bed that hides a knife / Tu honestidad, como una cama que esconde un cuchillo

I promise you (promise you), I promise you / Te lo prometo, te lo prometo

(promise you, promise you) / (Te lo prometo, te lo prometo)

And I am finally free! / ¡Y finalmente soy libre!

Run away, run away, I’ll attack / Huye, huye, atacaré

Run away, run away, go chase yourself / Huye, huye, ve a perseguirte

Run away, run away, now I’ll attack / Huye, huye, ahora atacaré

I’ll attack, I’ll attack, I will attack / Atacaré, atacaré, atacaré

Run away (I’ll attack), I will attack / Huye (atacaré), atacaré

Run away, (I’ll attack), I will attack / Huye, (voy a atacar), voy a atacar

Run away, (I’ll attack) run away now I’ll attack / Huye, (atacaré) huye ahora atacaré

I’ll attack, I’ll a-whoa! / Voy a atacar, voy a a-whoa!

Your promises (promises, promises) / Sus promesas (promesas, promesas)

I promise you (promise you) / Te lo prometo (te lo prometo)

I promise you (promise you, promise you) / Te lo prometo (te lo prometo, te lo prometo)

¿Por qué Jared Leto escribió ‘Attack’?

El vocalista, actor y productor Jared Leto reflejo en esta canción la intensión de tener resistencia y cuidado emocional cuando se trata de sobrellevar una desilusión amorosa. El objetivo por el cual se escribió esta canción, es para que se tenga claro los límites de los sentimientos.

Para reflejar lo antes mencionado, Jared Leto escribió una historia en la que una persona le da falsas promesas a otra, luego de esto, se comienza a enfocarse en las emociones que se van creando durante la crisis, ya que el protagonista toma la decisión de no dejarse lavar la cabeza por aquellos deseos que su pareja alguna vez le prometió, para finalizar se entiende que lo importante es ponerle control a su propia vida.

El propósito principal de esta canción es dejar el miedo y controlar las emociones, es así como la banda también lo reflejo en el video musical.