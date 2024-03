Thirty Seconds To Mars ‘The Kill’ (Bury Me): Letra completa ¿Qué quiso decir Jared Leto?

La banda Thirty Seconds To Mars es una banda estadounidense que ha liderado las listas del rock alternativo desde 1998. Durante su trayectoria en la industria, se han popularizado en todo el mundo, tanto así que han logrado vender un rango de 11 millones de copias musicales.

La canción ‘The Kill’ (Bury Me) forma parte del segundo álbum discográfico de la banda titulado A Beautiful Lie, el cual se lanzó al público en el año 2005. Fue escrita por el vocalista Jared Leto, quien también es reconocido por ser actor y productor. Le contamos que quiso decir el cantante en este éxito musical.

Letra ‘The Kill’ (Bury Me) y traducción

What if I wanted to break / ¿Qué pasa si quería romper?

Laugh it all off in your face / Ríase todo en su cara

What would you do? / ¿Qué harías?

What if I fell to the floor / ¿Qué pasa si me caí al piso?

Couldn’t take this anymore / No podía soportar esto más

What would you do, do, do? / ¿Qué harías, harías, harías?

Come break me down / Ven a corromperme

Bury me, bury me / Entiérrame, entiérrame

I am finished with you / Ya terminé contigo

What if I wanted to fight / ¿Qué pasa si quiero pelear?

Beg for the rest of my life / Rezo por el resto de mi vida

What would you do (do, do)? / ¿Qué harías?

You say you wanted more / Dices que querías más

What are you waiting for? / ¿Qué estás esperando?

I’m not running from you (from you) / No huyo de ti

Come break me down / Ven a corromperme

Bury me, bury me / Entiérrame, entiérrame

I am finished with you / Ya terminé contigo

Look in my eyes / Mira en mis ojos

You’re killing me, killing me / Me estás matando, matándome

All I wanted was you / Todo lo que quería era a ti

I tried to be someone else / Traté de ser otra persona

But nothing seemed to change / Pero nada parecía cambiar, lo sé ahora

I know now, this is who I really am inside / Esto es lo que realmente soy dentro

I’ve finally found myself fighting for a chance / Finalmente me encontré, luchando por una oportunidad

I know now, this is who I really am / Lo sé ahora, esto es lo que realmente soy

(Oh, oh) / (Oh, oh)

(Oh, oh) / (Oh, oh)

Come break me down / Ven a corromperme

Bury me, bury me / Entiérrame, entiérrame

I am finished with you, you, you / Ya terminé contigo, tú, tú

Look in my eyes / Mira en mis ojos

You’re killing me, killing me / Me estás matando, matándome

All I wanted was you / Todo lo que quería era a ti

Come break me down / Ven a derribarme

Break me down / Rompeme

Break me down / Rompeme

(Say you wanted more) what if I wanted to break? / (Digamos que querías más) ¿qué pasa si quería romper?

(What are you waiting for?) / (¿Qué estás esperando?)

(I’m not running from you) what if I, what if I, what if I, what if I / (No estoy huyendo de ti) ¿qué pasa si yo, qué pasa si, qué pasa si yo, qué pasa si yo

(Bury me, bury me) / (Entiérreme, entiérreme)

¿Qué quiso decir Jared Leto en ‘The Kill’ (Bury Me)?

Aunque varias personas pueden llegar a interpretar la letra como la historia de una relación entre dos personas, esto no es así. Jared Leto comentó en una ocasión que esta canción corresponde a la relación que se tiene con uno mismo, por medio de preguntas retóricas quiso describir ‘La identidad personal’.

Su inspiración nace con la idea de enfrentarse a los miedos, tanto así que se explora la verdad de sí mismo. El estribillo menciona los pensamientos negativos que se convierten en emociones que perjudican el presente y futuro. También se logra captar la repetición de la frase ‘Bury me, bury me’ que traduce (Entiérrame, entiérrame), personificando las cosas del pasado.

La intensión de esta canción es aprender a aceptarse tal y como es. También se indica la importancia de tener una buena salud mental, así es como lo reflejan en el video, por medio de la actuación del vocalista, cuando se enfrenta así mismo, mientras canta a gritos.

