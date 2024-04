El aterrador crimen que asociaron a AC/DC por una de sus canciones

AC/DC es una agrupación de hard rock australiana formada en 1973 por los hermanos Malcolm Young y Angus Young. Es conocida por canciones como Highway to Hell, Thunderstruck, You Shook Me All Night Long, Back In Black y T.N.T.

Durante su carrera, la agrupación se ha visto envuelta en diferentes polémicas a causa de declaraciones, actuaciones o letras de sus canciones. A continuación le contaremos lo que sucedió tras el lanzamiento de Night Prowler.

En Estados Unidos, durante la década de los 80, se presentaron una serie de asesinatos a cargo de un hombre apodado ‘Night Stalker’, quien entraba a las casas de sus víctimas por medio de puertas o ventanas mal cerradas.

El 17 de marzo de 1985, el hombre cuyo nombre real es Richard Ramirez, entró a una vivienda en la ciudad de Rosemead y asesinó a una persona que se encontraba en el lugar. Esa noche, dejó como único rastro una gorra con el logo de AC/DC. Finalmente, Ramírez fue capturado y condenado a muerte por 13 asesinatos.

Le puede interesar: Artistas que no quieren a AC/DC; Kurt Cobain y Roger Waters en la lista

Tras lo sucedido, los medios de comunicación asociaron a la banda con el asesino luego de recorrer sus canciones y encontrarse con Night Prowler, una canción que habla sobre las hormonas en los adolescentes y los comportamientos de estos. Pero erróneamente fue relacionada con lo sucedido.

Los titulares aseguraban que la canción motivó a Ramírez a cometer los crímenes por los que fue condenado. De igual manera, se les vinculó con el ocultismo y con el culto a figuras oscuras.

En ese momento AC/DC se vio obligada a cancelar una serie de conciertos tras recibir varias denuncias por parte de Parents Music Resource Center, una organización que tenía como objetivo censurar la música que contenían letras explícitas, sea de contenido sexual o violento.

Finalmente, se aclaró que la agrupación no tuvo nada que ver con los hechos, por lo que continuaron con su carrera sin mayor problema.

Le puede interesar: Así puede participar para ganarse un viaje al concierto de AC/DC en Sevilla

Letra en español de Night Prowler de AC/DC

En algún lugar un reloj marca la medianoche

Y hay luna llena en el cielo

Se oye ladrar a un perro a lo lejos.

Oyes llorar al bebé de alguien

Una rata corre por el callejón.

Y un escalofrío recorre tu espalda

Y alguien camina sobre tu tumba

Y desearías que el sol brillará

Porque nadie te va a advertir

Y nadie va a gritar: «¡Ataquen!»

Y no sientes el acero

Hasta que cuelgue de tu espalda

Soy tu merodeador nocturno, dormido durante el día

Merodeador nocturno, sal de mi camino

Sí, soy el merodeador nocturno, ten cuidado esta noche

Sí, soy el merodeador nocturno, cuando apagas la luz

Demasiado asustado para apagar la luz

Porque hay algo en tu mente

¿Fue un ruido fuera de la ventana?

¿Qué es esa sombra sobre los ciegos?

Mientras estás ahí desnudo

Como un cuerpo en una tumba

Animación suspendida

Mientras me deslizo en tu habitación

Soy tu merodeador nocturno, dormido durante el día

Sí, soy el merodeador nocturno, sal de mi camino

Cuidado con el merodeador nocturno, cuidado esta noche

Sí, soy el merodeador nocturno, cuando apagas la luz

Soy tu merodeador nocturno, dormido durante el día

Sí, soy el merodeador nocturno, sal de mi camino

Cuidado con el merodeador nocturno, cuidado esta noche

Sí, soy el merodeador nocturno, cuando apagas la luz

Soy tu merodeador nocturno (derriba tu puerta)

Soy tu merodeador nocturno (gateando por tu piso)

Soy el merodeador nocturno (hacer un desastre contigo) Sí, lo haré

Merodeador nocturno

Y te estoy diciendo esto

No hay nada

No hay nada

Nada que puedas hacer

«Shazbot, nanu nanu»