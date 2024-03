Traducción de la letra de ‘Hot Dog’ de Limp Bizkit al español: ¿Desafía la censura?

El vocalista Fred Durst y el bajista Sam Rivers, formaron en 1994 una de las bandas más icónicas del género del Nu metal, Rap metal, Rap rock.

El sonido de rap y rock característico de Limp Bizkit se debe a que su líder Fred, escuchaba rap durante su adolescencia, pero tiempo después descubriría a Rage Against the Machine y Kiss, las bandas de rock más populares para aquella época. Conozca aquí una de las canciones más populares de esta banda

Letra ‘Hot Dog’ y traducción

Ladies and gentlemen / Damas y caballeros

Introducing the Chocolate Starfish / Presentamos la estrella de mar de chocolate

And the Hot Dog Flavored Water / Y el agua con sabor a perrito caliente

Bring it on! / ¡Dale!

Get the fuck up! / ¡Levántate!

Yeah! / ¡Sí!

Check, one, two / Mira, uno, dos

Listen up, listen up / Escucha, escucha

Here we go (here we go) / Aquí vamos (aquí vamos)

It’s a fucked up world (world) / Es un mundo jodido (mundo)

And a fucked up place (place) / Y un lugar jodido (lugar)

Everybody’s judged by their fucked up face / Todo el mundo es juzgado por su cara jodida

Fucked up dreams (dreams) / Sueños jodidos (sueños)

Fucked up life (life) / Vida jodida (vida)

A fucked up kid with a fucked up knife / Un niño jodido con un cuchillo jodido

Fucked up moms (moms) and fucked up dads (dads) / Mamás jodidas (mamá) y papás jodidos (papás)

It’s a fucked up cop with a fucked up badge / Es un policía jodido con una placa jodida

Fucked up job (job) with fucked up pay / Trabajo jodido (trabajo) con paga jodida

And a fucked up boss, this a fucked up day / Y un jefe jodido, este es un día jodido

Fucked up press (press) with fucked up lies (lies) / Prensa jodida (prensa) con mentiras jodidas (mentiras)

While lethal’s in the back with the fucked up eyes / Mientras letal está en la parte de atrás con los ojos jodidos

Hey (it’s on!) / Oye (¡está encendido!)

Everybody knows it’s on (it’s on!) / Todo el mundo sabe que está encendido (¡está encendido!)

Hey (it’s on!) / Oye (¡está encendido!)

Everybody knows it’s on (it’s on!) / Todo el mundo sabe que está encendido (¡está encendido!)

Ain’t it a shame that you can’t say fuck (fuck) / ¿No es una pena que no puedas decir joder (joder)

Fuck’s just a word and it’s all fucked up / Joder es solo una palabra y todo está jodido

Like a fucked up punk (punk) / Como un punk jodido (punk)

With a fucked up mouth (mouth) / Con una boca jodida (boca)

A nine-inch-nail, get knocked the fuck out / Un clavo de nueve pulgadas, déjate noquear

Fucked up AIDS from fucked up sex / Jodido VIH por sex jodido

Fake-assed titties on a fucked up chest / Fake-assed titties on a fucked up chest

We’re all fucked up, so whatcha wanna do / Todos estamos jodidos, así que ¿qué quieres hacer?

With fucked up me and fucked up you? / ¿Cómo me jodiste y te jodiste?

You wanna fuck me like an animal / Quieres tomarme como un animal

You like to burn me on the inside / Te gusta quemarme por dentro

You like to think that I’m a perfect drug / Te gusta pensar que soy una droga perfecta

Just know that nothing you do will bring you closer to me / Solo sé que nada de lo que hagas te acercará a mí

Ain’t life a bitch? (bitch) / ¿No es la vida una bitch? (bitch)

A fucked up bitch (a bitch) / Una bitch jodida (una bitch)

A fucked up sore with a fucked up stitch / Una llaga jodida con un punto jodido

A fucked up head (head) it’s a fucked up shame / Una cabeza jodida (cabeza) es una vergüenza jodida

Swingin’ on my nuts is a fucked up game / Swingin’ on my nuts es un juego jodido

Jealousy fillin’ up a fucked up mind / Los celos llenan una mente jodida

It’s real fucked up like a fucked up crime / Es realmente jodido como un crimen jodido

If I say fuck two more times / Si digo joder dos veces más

That’s forty-six fucks in this fucked up rhyme / Eso es cuarenta y seis jodidos en esta jodida rima

Hey (it’s on!) / Oye (¡está encendido!)

Everybody knows it’s on (it’s on!) / Todo el mundo sabe que está encendido (¡está encendido!)

Hey (it’s on!) / Oye (¡está encendido!)

Everybody knows it’s on (it’s on!) / Todo el mundo sabe que está encendido (¡está encendido!)

You wanna fuck me like an animal / Quieres tomarme como un animal

You like to burn me from the inside / Te gusta quemarme por dentro

You like to think that I’m a perfect drug / Te gusta pensar que soy una droga perfecta

Just know that nothing you do will bring you closer to me / Solo sé que nada de lo que hagas te acercará a mí

Listen up, baby / Escucha, nena

You can’t bring me down / no puedes derribarme

I don’t think so, I don’t think so / no lo creo, no lo creo

You better check yourself (check it) / Será mejor que te revises a ti mismo (compruébalo)

Before you wreck yourself / Antes de que te arruines

Kiss my starfish / Besa mi estrella de mar

My chocolate starfish, punk / Mi estrella de mar de chocolate, punk

Kiss my starfish / Besa mi estrella de mar

My chocolate starfish / Mi estrella de mar de chocolate

You wanna fuck me like an animal! / ¡Quieres tomarme como un animal!

You wanna burn me from the inside / Quieres quemarme por dentro

You like to think that I’m a perfect drug / Te gusta pensar que soy una droga perfecta

Just know that nothing you do will bring you closer to me / Solo sé que nada de lo que hagas te acercará a mí

¿’Hot Dog’ de Limp Bizkit desafía la censura?

El álbum Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water de la banda fue todo un éxito en el 2000, debido a su particular referencia en el título, donde se exagera las palabras “Chocolate Starfish” (Estrella de mar de chocolate) como referencia al “recto” de una persona, palabras que se escuchan durante la canción ‘Hot Dog’.

Durante ‘Hot Dog’ se hace una burla y critica a la vida superficial que las personas tienen y como estas son juzgadas por los demás. La banda logró que durante la composición de la canción se maquillara algunos aspectos de la vida cotidiana, por eso mismo el uso de vocabulario subido de noto que se repite en varias ocasiones, no tiene censura, la letra se puede interpretar de distintas formas.

Fred Durst y los demás miembros del grupo quisieron reprochar el manejo de la autoridad y la cultura que se alimenta del que dirán. ¿Qué piensa usted de esta canción?

