Don’t speak de No Doubt: la historia tras la canción que Gwen Stefani dedicó a su ex

Tras 9 años de ausencia, No Doubt regresó a los escenarios el pasado 10 de abril, en Coachella, uno de los festivales de música más reconocidos a nivel global. Gwen Stefani se presentó junto al bajista Tony Kanal, el baterista Adrian Young, el guitarrista Tom Dumont, el teclista Gabrial McNair y el trompetista Stephen Bradley.

La agrupación de rock alternativo, formada en 1986 en California, interpretó canciones como Sunday morning, It’s my life, Different people, Hey baby y Bathwater, junto a Olivia Rodrigo. Además, de Don’t Speak, canción escrita por Gwen Stefani para su exnovio.

Don’t Speak de No Doubt: historia de la canción

Gwen Stefani y Tony Kanal, bajista de la agrupación, fueron amigos durante un largo tiempo, hasta que decidieron comenzar una relación, la cual duró cerca de siete años.

“Tony fue mi primer novio real y estaba trágicamente obsesionada con él… Cuando mi hermano dejó la banda y luego Tony me dejó, fue un momento realmente difícil. Viví en casa de mis padres hasta los 26 años, me sentía muy protegida e inocente, así que dependía de Tony para tantas cosas, como para que me ayudara con mi tarea, todo para sobrevivir y vivir…», afirmó Stefani en una entrevista para Variety.

“Una vez que salió la canción, tocar en No Doubt pasó de ser un pasatiempo de nueve años que era nuestra pasión mientras íbamos a la universidad, a, de repente… salir de gira y no volver a casa durante dos años y medio. Fue algo enorme estar allí con tu ex, a quien amas, pero que ya no quiere estar contigo”, añadió la cantante.

Don’t Speak: Canción de No Doubt – Letra en español

Tú y yo,

Solíamos estar juntos,

Todos los días juntos, siempre.

Realmente siento

Que estoy perdiendo a mi mejor amigo.

No puedo creer que esto pueda ser el final.

Parece como que tú lo dejas ir,

Y si es real,

Bueno, no quiero saberlo.

No hables.

Sé exactamente lo que estás diciendo.

Así que por favor deja de explicar.

No me cuentes porque me duele.

No hables.

Sé lo que estás pensando.

No necesito tus razones.

No me cuentes porque me duele.

Nuestros recuerdos,

Bueno, pueden ser tentadores.

Pero algunos son en su totalidad

Muy espantosos.

A medida que morimos,

Ambos, tú y yo,

Con la cabeza entre mis manos,

Me siento y lloro.

No hables.

Sé exactamente lo que estás diciendo.

Así que por favor deja de explicar.

No me cuentes porque me duele.

No hables.

Sé lo que estás pensando.

No necesito tus razones.

No me cuentes porque me duele.

Todo está terminando.

Tengo que dejar de simular

Quiénes somos…

Tú y yo, puedo ver que morimos…

¿Es cierto?

No hables.

Sé exactamente lo que estás diciendo.

Así que por favor deja de explicar.

No me cuentes porque me duele.

No hables.

Sé lo que estás pensando.

No necesito tus razones.

No me cuentes porque me duele.

No me cuentes porque me duele.

Sé lo que estás diciendo.

Así que por favor deja de explicar.