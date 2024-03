‘Dance With Me’ – Blink 182: LETRA en español y significado de la canción

Esta banda estadounidense ha logrado vender aproximadamente más de 50 millones de discos. Con más de 30 años en la industria musical, Blink 182 es considerado uno de los más populares referentes del Punk Rock y Rock Alternativo.

En el 2023 fueron tendencia con el lanzamiento de su noveno álbum titulado One More Time, las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, ya que, se dice que es una de las mejores producciones, puesto que este plasma el estilo old de la banda. Dentro de sus canciones se encuentra ‘Dance With Me’. Le explicamos el significado de esta canción y su traducción.

Letras ‘Dance With Me’ y traducción

(When I teach masturbation, I’m always just like: Have fun with it) / (Cuando le enseño a tocarse, siempre le digo: Diviértete con ello)

Don’t think, maybe she won’t refuse / No lo pienses, tal vez ella no se niegue.

She knows everything that I think / Ella sabe todo lo que pienso.

That girl, prettiest I could lose / Esa chica, la más bonita que podría perder.

My games, shittiest I could be / Mis juegos, los más pasados que podría ser

I’ve been waiting around to lose / He estado esperando perder

So dumb, trying to make believe / Tan tonto, tratando de hacer creer

You’re mine, what are you gonna do? / Eres mía, ¿qué vas a hacer?

Come here, do you want to come dance with me? / Ven aquí, ¿quieres venir a bailar conmigo?

Tellin’ your friends you know you want to (dance with me) / Diles a tus amigos que sabes que quieres (bailar conmigo)

Shaking those hips like the devil’s got you (dance with me) / Sacudiendo esas caderas como si el diablo te tuviera (baila conmigo)

Been waiting all night ‘cause now I want you (dance with me) / He estado esperando toda la noche porque ahora te quiero (baila conmigo)

Eyeing that chance, here we go, I got you (dance with me) /Mirando esa oportunidad, aquí vamos, te tengo (baila conmigo)

Olé, olé, olé, olé.

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche

Olé, olé, olé, olé

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

Olé, olé, olé, olé.

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche

Olé, olé, olé, olé.

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche

This song is making me beg for more / Esta canción me hace rogar por más.

These drinks are breaking up old routines / Estas bebidas están rompiendo viejas rutinas

My mind, pushing me out the door / Mi mente, empujándome hacia la puerta

So fucked, wishing I weren’t so green / Tan jodido, deseando no ser tan verde

Me, you, won’t you just fall in love / Yo, tú, ¿no te enamorarás?

Like me? Or am I just too naïve? / ¿Como yo? ¿O simplemente soy demasiado ingenuo?

Tonight, it’s getting a bit too rough / Esta noche, se está poniendo un poco difícil.

But now, really wanting to make her scream / Pero ahora, con muchas ganas de hacerla gritar.

Tellin’ your friends, you know you want to (dance with me) / Dile a tus amigos que sabes que quieres (bailar conmigo)

Shaking those hips like the devil’s got you (dance with me) / Sacudiendo esas caderas como si el diablo te tuviera (baila conmigo)

Been waiting all night cause now I want you (dance with me) / He estado esperando toda la noche porque ahora te quiero (baila conmigo)

Eyeing that chance, here we go, I got you (dance with me) / Mirando esa oportunidad, aquí vamos, te tengo (baila conmigo)

Olé, olé, olé, olé

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

Olé, olé, olé, olé

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

Olé, olé, olé, olé

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

Olé, olé, olé, olé

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

Dance with me, come dance with me (come dance with me) / Baila conmigo, ven a bailar conmigo (ven a bailar conmigo)

Dance with me, come dance with me (come dance with me) / Baila conmigo, ven a bailar conmigo (ven a bailar conmigo)

We’ll do it all night long / Lo haremos toda la noche

Olé, olé, olé, olé

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

Olé, olé, olé, olé

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

Olé, olé, olé, olé

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

Olé, olé, olé, olé

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

You beat my heart from miles away / Golpeaste mi corazón a kilómetros de distancia

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

You spin me like a hurricane / Me haces girar como un huracán

Yeah, we’re doing it all night long / Sí, lo haremos toda la noche.

You like to play your little games / Te gusta jugar tus pequeños juegos.

Yeah, we’re playing them all night long / Sí, los tocamos toda la noche.

I’d like to have you every day, every way / Me gustaría tenerte todos los días, en todos los sentidos.

And do it all night long / Y hazlo toda la noche

¿Cuál es el significado de ‘Dance With Me’ de Blink 182?

Con aproximadamente 7.369.642 de visualizaciones en YouTube, es una de las tantas canciones en las que han colaborado en su composición todos integrantes de la banda, agregando a Nick Long, Aaron Rubin y Dan Book.

Fueron tendencia por la frase con la que comienza la canción, la cual deja la prueba de que a pesar de que pasen los años, Blink 182 siempre mantendrá su esencia. ‘Dance With Me’ lleva el típico estilo sarcástico, esta canción rodea las circunstancias donde la juventud explora por primera vez cosas como el amor pasional, las salidas de fiesta y la diversión. El tema principal de la canción es sobre la atracción física.

Durante la canción se cuenta la historia de dos jóvenes que coincidieron en una fiesta, el personaje principal siempre habla con doble sentido, así mismo se entiende que lo único que él quiere es experimentar algo más personal con la chica.

¿Usted sabía que el video musical también esconde algo?

La banda tomó la decisión de realizar un homenaje a la icónica banda estadounidense de Punk ‘Ramones’, recrearon el escenarios de ‘I Wanna Be Sedated’ y se disfrazaron como ellos.

Blink 182 mencionó en una publicación de Instagram, que la intensión de realizar ese homenaje se debía a la admiración que sentían por ellos. Además, describieron la situación como una carta de amor.