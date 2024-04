Durante los últimos días, Bogotá ha experimentado un aumento en la intensidad del caos cotidiano. Como consecuencia de la fuerte sequía que atraviesa la capital de la nación, los embalses se encuentran en una situación crítica.

Esta situación pone en riesgo el suministro de agua potable y, potencialmente, el suministro eléctrico de la ciudad si la crisis se agrava aún más.

Para abordar esta situación, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, anunció cortes de agua de hasta 24 horas de duración en diferentes barrios de Bogotá.

A pesar de ello, las autoridades locales han hecho un llamado a la ciudadanía para que ahorre más agua, especialmente dado que los cortes no tienen fecha de finalización establecida y algunos sugieren que esta medida no será suficiente.

Entre las recomendaciones para los ciudadanos se destacan: utilizar menos electrodomésticos, reducir el tiempo de lavado de la loza e incluso limitar el baño a un máximo de 5 minutos.

Por lo tanto, aquí les ofrecemos algunas canciones de rock que pueden acompañarlos y ayudarles a medir el tiempo mientras se duchan, asegurando que no excedan los 5 minutos recomendados.

¿Cuáles son estas canciones?

En primer lugar, tenemos un clásico del género: ‘Welcome To The Jungle’ de Guns N’ Roses. Con una duración de 4 minutos y 33 segundos, esta canción le permitirá disfrutar de una ducha con estilo mientras se asegura de no exceder el tiempo recomendado.

Lanzada en 1987, esta canción goza de gran popularidad a nivel mundial.

Otra opción es ‘Fuel’ de Metallica. Con una duración de 4 minutos y 29 segundos, esta canción ofrece un ritmo rápido que podría ayudarlo a ducharse más rápidamente.

Este éxito ha sido una de las canciones más populares de Metallica desde su lanzamiento en 1997.

En tercer lugar, ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ de Aerosmith puede ser una notable opción. Con una duración de 4 minutos y 58 segundos, este clásico del rock le permitirá disfrutar de una ducha relajante sin exceder los 5 minutos recomendados.

Del mismo modo, ‘Thunderstruck’ de AC/DC puede ser otra excelente opción para acompañar su ducha. Este éxito de la banda ofrece un ritmo enérgico que podría ayudarlo a mantenerse activo mientras ahorra agua.

Por último, ‘Stop Crying Your Heart Out’ de Oasis también puede ser una excelente opción para su ducha. Este éxito británico le permitirá disfrutar de su tiempo bajo la ducha mientras se asegura de no exceder los 5 minutos recomendados.