Así se vería Kurt Cobain si estuviera vivo, inteligencia artificial reveló impactante foto

El 5 de abril de 1994, el mundo del rock sufrió la pérdida de Kurt Cobain, el cantante, guitarrista y principal compositor de Nirvana. El músico fue encontrado sin vida hace 30 años en su casa de Seattle tras haberse disparado con un arma de fuego.

El cuerpo sin vida del guitarrista fue encontrado por un electricista, que llegó a tocar la puerta de la vivienda de Cobain, tres días después de que este se hubiera suicidado. El cuerpo sin vida del músico fue encontrado junto a una carta de despedida. El hecho sacudió al mundo entero y en especial a los fanáticos de Nirvana.

Antes de su muerte, Kurt Cobain dejó una carta en la que expresó que durante los últimos tiempos no había nada que lo emocionara, ni siquiera escuchar o crear música.

“Para Boddah: Esta nota debería ser muy fácil de entender. (…) Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera tocando rock. Me siento increíblemente culpable”, así inicia la carta que el guitarrista le escribió a su amigo imaginario de infancia.

Deprimido y drogado con heroína, el cantante se encerró en el invernadero de su casa y se pegó un tiro. El guitarrista fue encontrado rodeado de un par de gafas de sol, la caja de cigarrillos que solía esconder y la nota suicida que conmovió a millones de fanáticos del rock en todo el mundo.

Así luciría Kurt Cobain en la actualidad

A pesar de que ya han pasado 30 años desde su partida, Kurt Cobain sigue siendo uno de artistas más importantes en la historia del rock y tiene millones de fanáticos alrededor del mundo que aún escuchan sus exitosas canciones.

Actualmente, el legendario artista tendría 56 años y posiblemente seguiría muy activo en la música. Sin embargo, la depresión y la adicción a las drogas lo llevaron a tomar la radical decisión de acabar con su vida.

El también guitarrista se suicidó cuando tenía 27 años justo cuando Nirvana estaba pasando por uno de sus momentos más exitosos. Quizá una de las razones que llevó a Kurt a quitarse la vida, pues muchos aseguran que nunca entendió el poder de la fama.

Para recordar el legado de Kurt Cobain, la inteligencia artificial arrojó una imagen para revelar cómo luciría el artista de seguir vivo. Aquí le dejamos la imagen del cómo se vería el músico en la actualidad.

