Kurt Cobain: supuesta autopsia revela nuevos detalles sobre su muerte

Kurt Cobain, conocido por haber sido el vocalista, guitarrista y principal compositor de la banda Nirvana, murió el 5 de abril de 1994. En ese entonces, la muerte del músico estadounidense fue catalogada como un suicidio. Sin embargo, este hecho siempre ha sido objeto de especulación y toda clase de teorías conspirativas.

Cobain fue encontrado sin vida en el garaje de su casa de Seattle, Washington, Estados Unidos, con una herida de bala, que se habría ocasionado él mismo. En el lugar del crimen, encontraron una nota de despedida, dirigida a su amigo imaginario ‘Boddah’, que contenía mensajes dedicados a su esposa, Courtney Love, y su hija, Frances Bean.

Aunque la tragedia sucedió hace casi 30 años, las circunstancias que rodean la muerte de Kurt Cobain siempre han sido motivo de especulaciones. Algunos fanáticos se han negado a creer que el músico fuese capaz de quitarse la vida.

Sin embargo, parece que estas dudas y especulaciones podrían llegar a su fin luego de que un exdetective filtrara en redes sociales el que sería el informe de autopsia, que detalla las razones de la muerte de Kurt Cobain.

Un hombre, identificado como Tom Grant y que dice ser un detective ya retirado, publicó en la red social X el supuesto informe de la autopsia de Kurt Cobain. El sujeto afirma haber trabajado en el Sheriff de Los Ángeles y ha estado realizando una investigación, por su cuenta, sobre la muerte del músico.

El investigador compartió un enlace a un PDF en su cuenta de X, revelando que se trata del informe auténtico de la autopsia de Kurt Cobain. El documento revela detalles de la muerte del músico, entre los que destacan los exámenes de sangre.

El informe toxicológico revela que se encontró morfina, codeína, diazepam, nordiazepam y monacelimorfina en el cuerpo de Kurt Cobain, al momento de su muerte.

En cuanto a la causa de su deceso, el documento reza que: “Este hombre de 27 años fue encontrado inconsciente en su lugar de residencia. Su muerte se atribuye a una herida de bala penetrante en la cabeza. Teniendo en cuenta el lugar y las circunstancias que rodearon su muerte, la forma de muerte se clasifica como suicidio«.

El documento no tardó en viralizarse en redes sociales y aunque no se ha verificado la autenticidad del informe, en todas las páginas se revelan detalles gráficos de la escena, los cuales corroborarían el hecho de que Cobain se suicidó.

