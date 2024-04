Disc-jockey relató cómo fue la vez que tuvo que dar la noticia de la muerte de Kurt Cobain

Archivado en: •

El 5 de abril de 1994 pasó a la historia como uno de los días más tristes en el mundo del rock, pues fue cuando murió Kurt Cobain, el vocalista y principal compositor de Nirvana. El legendario músico fue encontrado sin vida hace 30 años en su casa de Seattle tras haberse disparado con un arma de fuego.

Aunque Kurt Cobain murió el 5 de abril, solo hasta el 8 de abril de 1994 se conoció la noticia de su muerte, dado que hasta ese día fue encontrado el cuerpo sin vida del músico. Fue entonces cuando los medios internacionales empezaron a dar la noticia y conmocionaron al mundo entero.

Le puede interesar: 30 años sin Kurt Cobain; así se vivió la muerte del ídolo

En aquel entonces, Marty Riemer, Disc-jockey de KXRX, una estación de rock muy popular en Seattle, se encontraba de turno cuando le llegó la primicia sobre el fallecimiento de Cobain. El locutor fue quien tuvo que informarle a todos sus oyentes sobre la trágica muerte de uno de los iconos del rock en todo el mundo.

Así relató Marty Riemer la muerte de Kurt Cobain

Marty Riemer se encontraba en el programa matutino cuando de repente sonó el teléfono. El Disc-jockey recibió una llamada de parte de un contratista eléctrico en la que le decía que uno de sus trabajadores había encontrado muerto a Kurt Cobain. Sin embargo, Riemer y su compañero de turno pensaron que se trataba de un “loco”.

“Y pensamos, está bien, loco por la línea dos, colgaremos. Boom se fue. No le presté atención. Y luego, 10 segundos después, vuelve a llamar y me dice: no me cuelgues. Esto es real. Esta es una gran historia”, reveló Riemer.

Lo más curioso del caso es que el contratista dijo que le daría más información sobre la muerte de Kurt Cobain si le regalaban entradas a Pink Floyd.

Mire también: ¿Qué decía la carta que dejó Kurt Cobain antes de morir? Iba para su amigo imaginario

“Y él dijo, me vas a deber unas entradas de Pink Floyd. Y pensamos, ¿nos dejarías en paz? Estamos intentando hacer un programa de radio aquí. Simplemente vete. Y lo dejamos ir. Pero en esa segunda llamada, nos dio más detalles. Dijo que el cuerpo yacía allí y que había una escopeta a su lado. Pero aun así no le hicimos caso. Le colgué”, relató el disc-jockey.

Asimismo, el hombre llegó hasta las instalaciones de la radio con la misma información. Fue entonces cuando el productor llamó a la policía de Seattle para preguntar si tenían alguna información sobre Kurt Cobain. Sin embargo, las autoridades dijeron que no.

Ante la inminente alerta, la policía finalmente llegó a la casa del vocalista de Nirvana y confirmó lo que todos temían. Kurt había tomado la decisión de quitarse la vida.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱